Teksa Gjykata Kushtetuese pritet të japë më 11 nëntor vendimin përfundimtar mbi ankesën e Naureda Llagamit, e cila konteston emërimin e Asim Vokshit si anëtar i ri i Kushtetueses, debati publik mbi vlefshmërinë e votës që vendosi fatin e këtij procesi vijon të jetë i ndezur.
Për analistin politik Lorenc Vangjeli, bëhet fjalë për një aksident dhe jo për një veprim me prapavijë politike. Në studion e emisionit “Trialog” në RTSH, Vangjeli tha se nëse do të kishte pasur një qëllim të fshehtë për ta penalizuar Llagamin, do të kishte qenë shumë e lehtë të manipulohej rezultati në mënyra të tjera.
“Zonja Llagami i ka të gjitha kredencialet e mundshme që të ishte anëtare e Gjykatës Kushtetuese. Nga vendi i parë e ndante vetëm 0.2 pikë. Nëse do të kishte një prapavijë politike, do të ishte shumë kollaj të ndërrohej presja dhjetore. Është viktimë e një aksidenti që, në rastin më të mirë do të ishte nga pakujdesia”, tha Vangjeli.
