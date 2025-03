Nga Dardan Malaj

Me përfundimin e regjistrimit të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, tashmë është më e qartë panorama e efektit të pritshëm të këtyre votave në nivel të 12 qarqeve. Marrë për bazë zgjedhjet e fundit parlamentare, numri i pritshëm i shtetasve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit që do ta ushtrojnë të drejtën e votës shkon mbi 1,810,000. Rrjedhimisht, që një subjekt politik apo koalicion të hyjë në formulën e ndarjes së mandateve duhet të ketë marrë në nivel kombëtar mbi 18,100 vota.

QARKU TIRANË

Të regjistruar mbi 49,000 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 515,000. Numri i votave të diasporës është i njëjtë me shumatoren numerike të votave që kanë prodhuar 4 mandatet e fundit në qark në 2021. Me 13,024 vota (mandati i 34/PD); 12,602 vota (mandati i 35/PS); 12,156 vota (mandati i 36/PD); 11,939 vota ( mandati i 37/PS). *TR në 2025 ka 37 mandate.

QARKU FIER

Të regjistruar mbi 30,500 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 204,000. Numri i votave të diasporës është i përafërt me shumatoren numerike të votave që kanë prodhuar 3 mandatet e fundit në qark në 2021. Me 11,477 vota (mandati i 14/PS); me 10,780 vota (mandati i 15/PD) dhe me 10,175 vota (mandati i 16/PS).

QARKU DURRËS

Të regjistruar mbi 23,700 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 177,000. Numri i votave të diasporës është më shumë se shumatorja numerike e votave që kanë prodhuar 2 mandatet e fundit në qark në 2021. Me 10,566 vota (mandate 14/PD) dhe me 9612 vota (mandati 15/PS).

QARKU ELBASAN

Të regjistruar mbi 23,500 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 180,000. Numri i votave të diasporës është më shumë se shumatorja numerike e votave që kanë prodhuar 2 mandatet e fundit në qark në 2021. Me 10,778 vota (mandati 13/PS) dhe me 9646 vota (mandati 14/PD).

QARKU KORÇË

Të regjistruar mbi 19,500 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 144,000. Numri i votave të diasporës është më pak se shumatorja numerike e votave që kanë prodhuar 2 mandatet e fundit në qark në 2021. Me 12,109 vota (mandati 9/PS) dhe 10,096 vota (mandati 10/PD). *Korça në 2025 ka 10 mandate.

QARKU VLORË

Të regjistruar mbi 18,500 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 120,000. Numri i votave të diasporës është më shumë se sa shumatorja e votave që kanë prodhuar dy mandatet e fundit në qark në 2021. Me 8032 vota (mandati i 11/PD) dhe me 7378 vota (mandati i 12/PS).

QARKU SHKODËR

Të regjistruar mbi 16,300 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 125,000. Numri i votave të emigrantëve është pothuajse i barabartë me shumatoren numerike të votave që kanë prodhuar dy mandatet e fundit në qark në 2021. Me 9,441 vota (mandati i 10/PD) dhe 8213 vota (mandati i 11/PSD).

QARKU BERAT

Të regjistruar mbi 15,000 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik total mbi 91,000. Numri i votave të diasporës është më i vogël se sa shumatorja numerike e votave që kanë prodhuar dy mandatet e fundit në Qark në 2021, përkatësisht me 10,584 vota (mandati 6/PS) dhe 8467 vota (mandati 7/PS).

QARKU LEZHË

Të regjistruar rreth 14,000 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik në Qark mund të arrijë mbi 86,000. Numri i votave të diasporës është më i vogël se sa shumatorja numerike e votave që kanë prodhuar dy mandatet e fundit në Qark në 2021, përkatësisht me 9,090 vota (mandati 6/PS) dhe 8,500 vota (mandati 7/PD).

QARKU DIBËR

Të regjistruar mbi 8,900 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik në Qark mund të arrijë mbi 73,200. Numri i votave të diasporës është më i vogël se numri i votave që ka prodhuar mandatin e fundit në Qark në 2021, përkatësisht me 9,673 vota (mandati i 5/PD).

QARKU GJIROKASTËR

Të regjistruar mbi 7,900 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik në Qark mund të arrijë mbi 53,500. Numri i votave të diasporës është thuajse i njëjtë me numrin e votave që ka prodhuar mandatin e fundit në Qark në 2021, përkatësisht 8,177 vota (mandati 4/PS).

QARKU KUKËS

Të regjistruar mbi 3,800 shtetas shqiptar jashtë vendit. Pritshmëria e votuesve faktik në Qark mund të arrijë mbi 42,500. Numri i votave të diasporës është shumë herë më i vogël se sa numri i votave që ka prodhuar mandatin e fundit në Qark në 2021, përkatësisht me 12,036 vota (mandati 3/PD).