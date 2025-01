Për herë të parë në 34 vite pluralizëm emigrantët shqiptarë do të kenë mundësi të votojnë për zgjedhjet parlamentare që zhvillohen në Shqipëri nga vendet ku ata jetojnë dhe punojnë.

Sa përcaktuese do të jetë vota e disaporës? Kjo ishte pyetja që iu drejtua ish-Kreut të KQZ, Kristaq Kume, nga moderatorja e “Quo Vadis” Pranvera Borakaj në Vizion Plus.

Kume tha se nuk mund të thotë nëse do të jetë ose jo përcaktuese, por sheh një interes shumë të madh të forcave politike drejt kërkesës për votën e emigrantëve: “Nëse është apo jo nuk di ta them. Jo vetëm sepse më mungon informacioni, por sepse është hera e parë që jemi duke e realizuar këtë gjë dhe për pasoje nuk mund t’i referohemi dot. Por ama di të them se interesi për të është i madh nga partitë politike, dhe më i madhi fare është nga PS. Pse? Duke ju referuar asaj se si po sillet tashmë ndaj kësaj mënyre të re të të votuarit, por duke patur parasysh faktin se e gjitha kjo u bë sepse donte PS. E kishin mundësi për ta bërë që në zgjedhjet e 2021, kujtoj kur u diskutua për të përfshirë dispozita përkatëse, ka qenë PS ajo që ishte një ndër më entuziastet duke ju referuar këshillit politik të atëhershme. Pastaj ishte po PS e cila nuk bëri asnjë veprim të mëtejshmë për ta realizuar. Tani gjithaçka u bë e lehtë, vetëm sepse patëm një vendim të Gjykatës Kushtetuese e cila detyroi palët. Forcat politike duhet të angazhohen seriozisht pasi vota e emigrantëve mund të sjellë ndryshimin”.