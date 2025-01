Partia Demokratike kërkon që të lejohen të votojnë emigrantët edhe me dokumente të huaja, kur nuk kanë pasaportë apo kartë shqiptare.

Ky pretendim i ri po vështirëson negociatat PS dhe PD, për të votuar ndryshimet në Kod për pagesën e plotë të votës me postë, në këmbim që numërimin ta bëjnë partitë dhe jo KQZ.

“KQZ është zotuar që ky shtim do të ndodhë menjëherë, por ke parasysh një gjë, që KQZ komandohet, në një mënyrë ose në një tjetër nga PS, e cila bën gjithçka për ta vonuar këtë proces.

Shtimi i operatorëve në procedimin e të dhënave është një nga problemet serioze. Së dyti, ka probleme me identifikimin e kartave, por këto janë të kompanisë së kontraktuar.

Auditët tanë po merren edhe me këtë çështje. Çështje themelore që mbetet këtu është kjo, pranimi i dokumenteve biometrike të vendeve të tjera.

Ka një hezitim nga socialistët, sepse për arsye absurde, dokumentet biometrike të vendeve anëtare të BE, tani është koha e biometrisë, nuk mund të vihen në diskutim në mënyrë absolute nga autoritetet shqiptare. Ato kanë certifikim ndërkombëtar. Se në qoftë se ecim me këtë logjikë, se do votojnë vetëm ata që disponojnë biometri shqiptare, kështu mund të përjashtosh dy të tretat e emigracionit dhe diasporës nga votimi.

Por negociatat po vazhdojnë. Dje ju e dëgjuat zotin Bylykbashi, që tha se ne jemi të gatshëm të dërgojmë amendamentin në parlament për të bërë ndryshimet e nevojshme në rast se nevojiten.

Megjithëse bonsensi kërkon që asnjë lloj ndryshimi. Një dokument biometrik gjerman, amerikan, italian, francez, është i barasvlefshëm në çdo kohë me dokumentin biometrik shqiptar.

Tani të jem i sinqertë, lëvizja e tyre nuk përbën ndonjë problem madhor, por vetëm se duhet të justifikohet, duhet të bindemi pse kërkohet. Disa afate na thonë se i dikton edhe posta ndërkombëtare.

Ne po i shqyrtojmë këto propozime para se të vendosim.”