Franc Nuri, përfaqësues ligjor i PD në KQZ, ishte i ftuar mbrëmjen e sotme në Quo Vadis në Vizion Plus, nën moderimin e Pranvera Borakajt.

Z. Nuri tha se, veç përfaqësuesve të KQZ, në numërimin dhe transportin e kutive, që nga zbritja nga avioni, duhet të jenë edhe përfaqësues të partive.

Ai theksoi se është duke u rishikuar se ku do të numërohen votat, pasi ambientet e KQZ janë shumë të vogla, çka thekson se kur kutitë e votave do të ndahen sipas qarqeve, pra se ku është vendlindja e secilit emigrant që ka votuar.

Pjesë nga biseda:

Nuri: Se si do të realizohet procesi i numërimit është akoma në bashkëbisedim. Është KQZ që cakton rregullat dhe miraton rregullat që në momentin që do vijnë kutitë nga posta. Ne do dëshironim që veç KQZ të jenë edhe përfaqësues të partisë. Për këto lloj zgjedhjesh duhet të krijohen rregulla të reja. Nuk mundet që KQZ të shkojë të marrë këto vota pa praninë e përfaqësuesve të partisë.

Borakaj: Nuk keni besim?

Nuri: Patjetër që duhet të jenë dhe partitë politike që nga momenti që dalin nga avioni deri në ambientet e KQZ. Vota e diasporës do të ndahet sipas qarqeve, pra aty ku kanë vendbanimin. Duhet gjetur ambientet, sepse ato ambiente nuk mjaftojnë as për vetë KQZ. Plus, nuk e dimë sa kuti do të ketë, sa votues do të marrin pjesë. Në datën 11 filloi ky proces, po ecën, ka ato vështirësitë e veta teknike. Ne si PD po e shohim me pozitivitet.

Borakaj: Ju e shihni si mundësi të artë për PD votën e diasporës, apo si një mandat të katërt për PS?

Nuri: Ne e shohim si një mundësi të artë. Janë mbi 15 mijë shqiptarë të regjistruar, me këtë mesatare shifra do të shkojë mbi 180 mijë votues, pra dukshëm më lartë se sa mendon mazhoranca.