Këtë të shtunë u hap procesi i regjistrimit të diasporës, për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku për herë të parë emigrantët do të kenë mundësinë të votojnë nga shteti ku punojnë dhe jetojnë.

Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka sqaruar detaje në lidhje me aplikimin në Platformën Elektronike të Regjistrimit (PER).

Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ, deri në këto momente numri i aplikimeve për regjistrim ka qenë 405 aplikime.

Emigrantët që kanë aplikuar më shumë janë nga: Gjermania, Italia, Britania, Greqia.

Brenda 5 ditësh, KQZ-ja do ta informojë emigrantin, nëse kërkesa e tij u pranua ose u refuzua. Në rast refuzimi, zgjedhësi do të informohet se çfarë ka bërë gabim dhe do t’i jepet mundësia të aplikojë përsëri.