“Vorio Epiri është një term i vdekur”, fraza e prekur nga kryeministri Edi Rama gjatë takimit të shqiptarëve në Selanik, ka nxitur tensionin në Greqi, ku ka pasur reagime të ashpra nga Athina Zyrtare.

Zëdhënësi i fjalëve greke, Pavlos Marinakis tha se Vorio Epiri mund të mos ekzistojë për kryeministrin Rama, por në Shqipëri ekziston komuniteti grek dhe se të drejtat e pakicës duhen respektuar.

Respektimi i të drejtave të minoriteteve greke është kush për integrimin, shtoi Marinakis, dhe se rruga e Shqipërisë drejt BE kalon nga Athina.

“Vorio Epiri mund të mos ekzistojë për zotin Rama, por imagjinoni se është e vetëkuptueshme që në Shqipëri jeton minoriteti etnik grek dhe të drejtat e tij. Respekti i tire në përgjithësi për minoritetin etnik në Shqipëri është kusht i qartë për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë, sipas qëndrimit unanim të 27 anëtarëve grekë, siç theksoi me të drejtë Ministria e Punëve të Jashtme. Me pak fjalë, rruga e Shqipërisë drejt Evropës kalon nga Athina, kalon nga Greqia dhe ka një kusht që nuk nuk mund ta anashkalojë, që është respekti i minoritetit etnik grek në Shqipëri”, tha Marinakis në një konferencë për shtyp.

Më herët për këto deklarata reagoi edhe Ministria e Jashtme greke, e cila tha se historia mes dy gjuhë nuk ndryshon dhe nuk fshihet.

“Historia nuk skadon dhe mban gjallën për respektimin e plotë, nga ana e Shqipërisë, të drejtat e minoritetit etnik grek. Kjo një kusht i qartë për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë, sipas qëndrimit të unanim të 27 anglisht anëtarëve të Bashkimit Evropian të datës 11 tetor 2024”, citon CNN.gr burimet diplomatike greke.

Në takimin me shqiptarët në Selanik më 3 nëntor, kryeministri Edi Rama tha kërcënuar nga “një grup fantazmash të gjalla të së shkuarës, me fletushka dhe me parulla qesharake të frymëzuara nga i shqetësuar Vorio Epiri”.

Vetë Rama tha se këto nuk arsye për të kultivuar ndjenja negative ndaj Greqisë, duke e konsideruar atë si një “partner të domosdoshëm, me Italinë dhe Turqinë, në politikën e brendshme tonë”.

/a.r