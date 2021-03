Strategjia e vaksinave të 27 vendeve të Bashkimit Evropian po bie ndërsa vendet anëtare po iu drejtohen kombeve jashtë bllokut për të shpëtuar nga problemet e furnizimit, ngërçet e kontratave dhe marrjen e ngadaltë të dozave.

Kancelari austriak Sebastian Kurz njoftoi të hënën se ai synon të punojë me Izraelin dhe Danimarkën për prodhimin e vaksinave në të ardhmen dhe për të luftuar mutacionet e reja të koronavirusit. Ai do të vizitojë Izraelin me udhëheqësin danez Mette Frederiksen të enjten.

Udhëheqësi austriak ka qenë kritik i ashpër ndaj strategjisë së vaksinave të BE dhe rregullatorit të bllokut, Agjencia Evropiane e Barnave. BE-ja autorizoi vaksinën Pfizer/BioNTech në fund të dhjetorit 2020, disa javë pasi i ishte dhënë miratimi në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA-në.

Brukseli ka zgjedhur një qasje të centralizuar për prokurimin dhe shpërndarjen e vaksinave, por plani i tij është penguar nga problemet e furnizimit dhe shpërndarjes. Vetëm 5.5% e popullsisë së BE prej 447 milionë njerëzish ka marrë dozën e parë të vaksinës, sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Kombet e tjera të BE-së u janë drejtuar Rusisë dhe Kinës për të mbuluar boshllëqet në furnizimin e vaksinave. Të hënën, Sllovakia dha autorizim emergjent për vaksinën Sputnik V të Moskës, pas një vonese në furnizimin e dozave të Pfizer dhe AstraZeneca. Agjencia Evropiane e Barnave nuk i ka dhënë ende dritën jeshile vaksinës Sputnik V./a.p