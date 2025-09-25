Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, paralajmëroi se vendet e Bashkimit Evropian që vazhdojnë të blejnë gaz të lëngshëm natyror nga Rusia do të duhet ta ndërpresin këtë praktikë brenda pak muajsh, si pjesë e sanksioneve të reja ndaj Moskës.
“Tre vite më parë, kur nisi lufta, ekzistonte një varësi shumë e madhe nga gazi rus dhe Putini na ndërpreu furnizimin me gaz. Kaluam një krizë të madhe energjetike. Diversifikuam furnizimet drejt vendeve të tjera dhe aleatëve tanë, investuam fuqishëm në burimet e rinovueshme dhe në energjinë bërthamore, dhe sot jemi pothuajse të çliruar nga lëndët djegëse fosile ruse. Është e drejtë që ta çojmë këtë punë deri në fund: duhet të çlirohemi nga lëndët djegëse fosile ruse, sepse ato vetëm sa mbushin arkat e Moskës.”, kështu u shpreh presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në një intervistë për CNN, të zhvilluar në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që po mbahet në New York.
Lidhur me faktin që disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të blejnë gaz të lëngshëm natyror (LNG) apo naftë nga Rusia, ajo shtoi: “Sapo kemi miratuar një paketë sanksionesh, e cila e bën shumë të qartë se brenda pak muajsh ata do të duhet të heqin dorë nga ky gaz, sepse është subjekt i sanksioneve.”
Kjo deklaratë vjen një ditë pasi presidentja e Komisionit Europian, njoftoi presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, se Bashkimi Europian ka në plan të rrisë tarifat mbi naftën e importuar nga Rusia.
