Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka ndërmarrë një hap të ri drejt forcimit të kapaciteteve të sigurisë brenda institucionit që drejton, duke krijuar një strukturë të re të brendshme për analizën e inteligjencës. Vendimi është miratuar në mbledhjen e fundit të Kolegjit të Komisionerëve para pushimeve verore dhe struktura e re do të nisë funksionimin më 1 shtator.
Bëhet fjalë për Sekretariatin e Kolegjit të Sigurisë, i cili do të vendoset pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Komisionit Europian. Sipas Komisionit, ky sekretariat do t’i sigurojë presidentes dhe Kolegjit të Komisionerëve analiza të shpejta, të integruara dhe me cilësi të lartë mbi zhvillimet gjeopolitike dhe sfidat e sigurisë që prekin Bashkimin Europian.
Struktura e re do të monitorojë zhvillimet në fushën e sigurisë, do të koordinojë analizat e ekspertëve dhe do të hartojë vlerësime strategjike të përshtatura sipas nevojave të drejtuesve të Komisionit. Gjithashtu, ajo do të bashkëpunojë me Kapacitetin e Vetëm të Analizës së Inteligjencës të Shërbimit Europian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), si dhe me autoritetet e shteteve anëtare.
Megjithatë, vendimi ka shkaktuar reagime dhe kritika brenda institucioneve europiane. Disa zyrtarë të BE-së dhe diplomatë të vendeve anëtare e konsiderojnë të panevojshme krijimin e një strukture të re, duke argumentuar se Kolegji i Sigurisë është mbledhur vetëm një herë gjatë gjysmës së parë të vitit 2026.
Shqetësimi kryesor lidhet me trajtimin e informacionit të ndjeshëm të inteligjencës. Sipas disa zyrtarëve europianë, shtetet anëtare janë tradicionalisht të rezervuara në ndarjen e këtyre të dhënave dhe përqendrimi i tyre në Komision mund të krijojë rreziqe për sigurinë e informacionit.
Një zyrtar i lartë europian ka deklaruar se shkëmbimi i inteligjencës duhet të mbetet kompetencë e Këshillit të Bashkimit Europian, duke theksuar se “Komisioni nuk është vendi i duhur” për administrimin e informacioneve të tilla.
Nisma e Von der Leyen pritet të ushqejë debatet mbi balancën e kompetencave mes institucioneve të Bashkimit Europian, si dhe mbi mënyrën se si duhet të menaxhohen informacionet më të ndjeshme të sigurisë në një klimë gjeopolitike gjithnjë e më të tensionuar.
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