“Ne të gjithë duam paqe. Dhe akush më shumë se populli ukrainas. Ndaj duhet ta ngulisim në kokë mësimin e hidhur se është e nevojshme të jemi të fortë për të ruajtur dhe mbrojtur paqen.”

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen flet për Corriere për kuadrin e ri gjeopolitik dhe sesi Bashkimi duhet të përgatitet për sfidat e reja, me vëmendje të veçantë për debatin e mbrojtjes që po zhvillohet këto ditë në Itali.

“Le të marrim shembullin e Ukrainës – vazhdon ajo -: ishte një vend thelbësisht i çmilitarizuar, kishte hequr dorë nga armët bërthamore në mesin e viteve ’90, me garancinë për t’u mbrojtur gjithmonë, ndër të tjera, edhe nga Moska. Sot shohim rezultatin. Rusia e pushtoi atë. Ukraina duhet të shndërrohet në një Kështjellë çeliku krejtësisht të patretshëm për çdo lloj pushtuesi.”

Nëse jemi në një kohë paqeje, përse BE-ja duhet të riarmatoset? Dhe pse e ndryshuat emrin e planit të riarmatimit në “Gatishmëri 2030”?

“Evropa ka qenë gjithmonë një projekt paqeje dhe do të jetë gjithmonë një projekt i paqes. Por duhet të jemi më të fortë në dimensionet e ndryshme të sigurisë dhe mjetet për të ruajtur paqen, kjo është qasja kryesore.”

Pas samitit të fundit të BE-së, kryeministrja Meloni këshilloi “pak kujdes” për mesazhet që lidhen me nevojën për t’u përgatitur për luftë.

Së pari plani i riarmatimit, të mërkurën strategjia për përgatitjen e popullsisë për kriza. A nuk ekziston rreziku i rritjes së ndjenjës së pasigurisë tek qytetarët?

“Si mjeke mund të them se “më mirë të parandalosh se të kurosh”. Me strategjinë e gatishmërisë ne kemi një qasje të gjerë për mbrojtjen e njerëzve: ne nuk shikojmë vetëm rreziqet ushtarake, por edhe rreziqet, për shembull, nga një pandemi globale ose fatkeqësi natyrore. Është si një çantë e ndihmës së parë që është më mirë ta kesh pa pasur nevojë, sesa kur ke nevojë të mos e kesh. Ka të bëjë me ndërtimin e elasticitetit.”

Plani i riarmatimit bazohet në shpenzimet kombëtare. Është e vështirë për publikun italian të pranojë se në një moment të caktuar do të duhet të shkurtohen pensionet dhe shëndetësia për të investuar në mbrojtje. A ka ndonjë mënyrë për të shmangur këtë?

“Gatishmëria 2030 është një plan masiv investimi në inovacion, kërkim dhe zhvillim, dhe startup-e inovative. Dhe Italia do të përfitojë shumë nga kjo, sepse ka një bazë industriale të mbrojtjes shumë të njohur dhe të fortë. Është një program investimi që do të rrisë prosperitetin. Dhe kjo i sjell dobi ekonomisë dhe shoqërisë italiane, por edhe infrastrukturave që u shërbejnë njerëzve, si spitalet.” Në terma konkretë? “Ju keni gjigantë të hapësirës ajrore si Leonardo, dhe kompani inovative detare si Fincantieri. Këto janë investime në këto industri, të cilat do të krijojnë vende të mira pune. Është një mundësi e madhe për industrinë italiane. Dhe ne e dimë se ka shumë ndikime pozitive në fushën e internetit dhe mund të ketë një vlerë e pabesueshme për jetën e përditshme të civilëve”.

Franca, Italia, Spanja dhe Greqia kanë kërkuar të vlerësojnë emetimin e borxhit të përbashkët të mbrojtjes. Draghi tha se pa borxh të përbashkët vetëm Gjermania mund të riarmatoset. Dhe Lidhja pretendon se ky plan i shërben vetëm Berlinit. Si përgjigjet ai?

“Ajo që kemi në tavolinë tani është një marrëveshje historike: deri në 800 miliardë euro që do të investohen në ekonominë evropiane dhe për rrjedhojë edhe në atë italiane, gjatë katër viteve të ardhshme. Por unë jam i gatshëm të shqyrtoj të gjitha mundësitë. Në çdo rast, është një investim në konkurrencën tonë. Dhe duke qenë se Italia ka një industri të fortë, edhe Italia do të përfitojë shumë sepse do të tërheqë investime. Leonardo, për shembull, ka shpallur një sipërmarrje të përbashkët me Rheinmetall, ndaj do të përfitojë edhe nga investimet gjermane. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse ne kemi nevojë për aftësitë dhe njohuritë e industrisë italiane”.

Në Itali, opozita kundërshton planin e riarmatimit. Për Partinë Demokratike nuk është aq ambicioze, sepse nuk çon në një mbrojtje të përbashkët reale, por në riarmatimin e 27 vendeve. A është kështu?

“Thirrja për një ambicie më të madhe në prokurimin e përbashkët është e saktë, sepse ndërveprueshmëria midis forcave tona të armatosura është absolutisht thelbësore. Ne i kemi kushtuar të gjithë programin Safe prej 150 miliardë eurosh për prokurime të përbashkëta dhe projekte të përbashkëta. Nga jeta ime e mëparshme politike e di se sa të shkëlqyera janë forcat e armatosura italiane. Mënyra më e mirë për të ndërtuar një mbrojtje të përbashkët është të sigurohemi se mund të punojmë së bashku, përmes ndërveprueshmërisë. Për shembull, ne kemi nevojë për një produkt që përdorin të gjitha forcat e armatosura, jo 27 produkte të ndryshme.”

SHBA dhe Rusia po e përjashtojnë BE-në nga tryeza e paqes në Ukrainë. Si shkoi takimi në Paris?

“Koalicioni i Vullnetarëve po rritet dhe po forcohet, ai është shumë i bashkuar. Rezultatet kryesore të arritura janë tre. E para është mbështetja e fortë për Ukrainën në një afat të shkurtër, me angazhime financiare të ofruara nga ana e disa vendeve për mediat Një që u negociua gjatë presidencës italiane të G7-ës është se ne do të vazhdojmë presionin ndaj Rusisë, dhe për këtë arsye, sanksionet, derisa të ketë një marrëveshje të drejtë dhe të qëndrueshme të paqes, e treta është forcimi i forcave të armatosura të Ukrainës, të cilat janë garancia më e mirë e sigurisë që mund të ketë Kievi.

Ka 26 vende të BE-së në favor të mbështetjes së Ukrainës, plus një kundër. A rrezikon Hungaria të dobësojë pozitën e BE-së?

“Gjatë këtyre tre viteve të luftës mizore ruse në Ukrainë, Bashkimi Evropian ka mbajtur anën e Kievit që nga dita e parë me mbështetje të fortë. Shumica dërrmuese e 27 vendeve anëtare e kanë mbështetur vazhdimisht Ukrainën dhe i vetmi skeptik në fund nuk i ka bllokuar kurrë vendimet.” provoni se agresori nuk do të mbizotërojë.”

Trump tha se BE-ja u krijua për të “mashtruar” SHBA-në dhe zëvendëspresidenti i tij Vance tha se evropianët janë “përfitues”. A janë Shtetet e Bashkuara ende një aleat i besueshëm?

“Po, Shtetet e Bashkuara kanë qenë partneri dhe aleati ynë për 75 vjet dhe unë jam i bindur se kjo marrëdhënie do të vazhdojë. Ne kemi pikëpamje të ndryshme për çështje specifike, si tregtia, por gjithashtu kemi vlera të përbashkëta dhe interesa të forta të përbashkëta. Unë besoj në dialogun konstruktiv dhe punoj shumë për të. Është më mirë të punojmë së bashku sesa të punojmë kundër njëri-tjetrit dhe jam i vendosur të bëj pjesën time në këtë drejtim.”

SHBA ka vendosur tarifa për çelikun dhe aluminin. Tani te makinat. Dhe më 2 prill do të njoftojnë më shumë. Si mund të mbrohet BE-ja?

“Ne jemi në dialog me Shtetet e Bashkuara dhe duam një zgjidhje të negociuar. Sigurisht, ne do të mbrojmë interesat tona: ne mund të përgjigjemi, por interesi ynë është që të kemi një negociatë që të çojë në rezultate të mira për të dyja palët. Shenja dalluese e Evropës është se ne jemi një partner i parashikueshëm dhe i besueshëm. Për këtë arsye, ekziston një interes global për krijimin e partneriteteve të reja me BE-në: diversifikimi i tregjeve tona është po aq i rëndësishëm sa forcimi i konkurrencës sonë”. Italia është e shqetësuar për ndikimin e tarifave në ekonominë e saj dhe një luftë të mundshme tregtare. “Italia njihet si një eksportues global i mallrave me cilësi të lartë. Mbrojtja e sektorëve kryesorë italianë si tekstilet, industria farmaceutike është për të arritur qëllimin tonë vital. Megjithatë, ne duhet të jemi të gatshëm të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion për t’u siguruar që prodhuesit italianë të mos jenë në disavantazh të padrejtë.

Shtetet e Bashkuara kanë një qëndrim agresiv ndaj Grenlandës dhe Danimarkës. Si duhet të reagojë BE-ja?

“Ne qëndrojmë me vendosmëri me Grenlandën dhe Danimarkën: ne mbështesim fuqimisht sovranitetin dhe integritetin e tyre territorial dhe të drejtën e tyre për të përcaktuar rrugën e tyre. Grenlanda meriton partnerë që e respektojnë dhe e trajtojnë atë si të barabartë. Dhe Bashkimi është krenar që është një partner i tillë për ta”. atje ne punojmë për të përmirësuar konkurrencën tonë, për të trajtuar migracionin ilegal”.

A është në telashe ideja e Bashkimit Politik Europian?

“Sipas Eurobarometrit të fundit, 74% e evropianëve thonë se është përfitim dhe avantazh për ta të jenë anëtarë të BE-së. Ky është numri më i lartë i matur ndonjëherë që kur është bërë kjo pyetje në vitet 1980: njerëzit e kuptojnë se në kohë të vështira është mirë të bashkohen forcat dhe se Evropa është më shumë se 27 Shtete Anëtare individuale të marra së bashku. Është shtëpia jonë që ne po e mbrojmë.” Meloni ka një marrëdhënie të shkëlqyer me Trump dhe në disa pozicione ata janë shumë të afërt. A është ky një problem për BE-në? “Përkundrazi, mendoj se kjo është shumë pozitive. Unë e njoh Giorgia Melonin si një lidere të fortë dhe pasionante, me një rol shumë të rëndësishëm në nivel evropian dhe është pozitive që ajo ka një marrëdhënie të drejtpërdrejtë. Sa më shumë lidhje të ketë palët atlantike”.