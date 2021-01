Ademi tha se priste me besim se Gjykata Kushtetuese do ta “çmontojë farsën elektorale të 30 qershorit”. Ajo tha se ngritja e Gjykatës Kushtetuese ka kthyer kënaqësinë dhe besimin se do të ketë një vendim të drejtë.

“Pres nga Gjykata Kushtetuese vetëm respektimin e Kushtetuese, jam e kënaqur që si institucion pas reformës së drejtësisë po funksionon tashmë, do të duhet që të verifikojë këtë kërkesë që kemi bërë ne nëse është konformë Kushtetutës apo jo, që do të thotë është leximi i thjesht dhe ligjor i Kushtetutës dhe aplikimi i saj,” – tha Ademi duke theksuar besimin te Gjykata e re Kushtetuese.

E pyetur se nëse Gjykata i shpall të paligjshme zgjedhjet e vitit 2019, a mundet që zgjedhjet e jashtëzakonshme të bëhen menjëherë paralelisht me ato parlamentare, Ademi tha se kjo çështje i përket më pas Presidencës dhe ekspertëve zgjedhorë.

Gazetarja Bruna Çifligu i kërkoi Ademit arsyet se përse Partia Demokratike nuk garoi në zgjedhjet vendore të vitit 2019. Ajo u përgjigj se misioni kryesor i opozitës ishte që të tregonte se shumica qeverisëse nuk garantonte zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe sipas saj në zgjedhjet që u bënë u pa se edhe me një kandidat “zgjedhjet u vodhën”.

“Vërtetuam që sistemi i vendosur në fuqi në këtë vend, edhe kur i organizon vetë zgjedhjet me një kandidat i vjedh,” – theksoi Ademi.

E pyetur nëse do t’i kishte fituar zgjedhjet nëse do të kishte garuar, Ademi tha se kjo çështje lidhet “me alternativat pozitiviste” dhe me “vendosjen e qytetarëve”.

“Shoqata e Bashkive funksionon prej shumë viteve, vijon të jetë në funksion, ne kemi qenë atëherë që e kemi bërë këtë padi dhe ka në statusin e vetë ka si themel dhe mision të saj mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në pushtetin vendor,” – komentoi më tej Ademi rreth pyetjeve për padinë dhe rolin e shoqatës.

Gjatë intervistës me gazetaren Bruna Çifligu, Ademi foli edhe për ri-organizimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet elektorale të 25 prillit, ku tha se opozita ka vendosur që fushata e saj zgjedhore të jetë “me njerëzit dhe për njerëzit”.