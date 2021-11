“Gjatë kohës që mendohet se ndodhi ngjarja e rëndë, vëllai i Mateos shkoi deri te porta e Klodianit por nuk është futur brenda. Nuk ka vënë re gjë. Për shkak të gjendjes së rënduar që ai ndodhet nuk është bërë e mundur që të merret edhe një dëshmi e tij” tha më tej gazetarja.

Krimi i djeshëm mund të ishte parandaluar nëse 15 vite më parë në vitin 2006 akuzat kundër Klodian Çalamanit, motrës së tij dhe xhaxhait të 8-vjeçarit nuk do të ishin zbutur dhe sfumuar për rrëmbimin dhe torturimin e një vajze 16-vjeçe. Nëse akuza do ishte kategorizuar në bashkëpunim dhe tentativë përdhunimi Çalamani do të kishte qëndruar 15 vite pas hekurave dhe jo 4 vite.

“Vepra penale (15 vite më parë) mund të ishte kategorizuar në bashkëpunim, pasi ishin tre persona, Klodiani, xhaxhai i Mateos dhe motra e Klodianit, e cila ka dalë e larë derisa nuk ka asnjë ndjekje as procedim. Motra ishte ajo që futi në kurth vajzën 16-vjeçe. Por si Klodiani dhe Floriani kanë pasur një pëlqim ndaj vajzës 16-vjeçe, e kanë përndjekur, kanë shkuar në gjimnazin e saj ku studionte. Për mua është tentuar që të abuzohet me këtë vajzë, por kjo gjë është mbuluar nga prokurori dhe gjyqtari.

Nuk mund të them se ka diçka korruptive derisa nuk kemi një provë. Floriani është gjykuar dhe dënuar në mungesë me 4 vite për pengmarrje, por nëse edhe motra e Klodianit do të ishte në akuzë, do të shkonte deri në 7 vite për rrëmbimin, heqjen e lirisë e kryer në bashkëpunim dhe jo 4 vite.

Nëse do të shkonte akuza për tentativë përdhunimi akuza do të shkonte deri në 15 vite për Klodian Çalamanin. Por dëshmitë janë zbutur. Fillimisht babai i Mateos ka dëshmuar se aty nuk ka qenë prezent Klodiani, por vetëm vëllai i tij Floriani dhe ka dashur t’ja heq nga duart me argumentin se vetëm po e gjuante me një shpullë vajzën që rrëmbyen.

Vajza ka dalë gjysmë e zhveshur nga banesa dhe bluza është hequr. Kur dy autorët kanë tentuar ta tërheqin ajo lëvizi duke ikur dhe jua la bluzën në dorë. Dhe mënyrë si është shprehur motra e Klodianit, i ka thënë “këto janë letrat e dashurisë që ka shkruar Klodiani për ty” që ta mbante sa më gjatë derisa të futeshin dy djemtë në banesë” tha gazetarja e “ABC”-së, Xhensila Kodra për ngjarjen e 15 viteve më parë që Klodian Çalamani arriti t’ia hidhte me vetëm 4 vite burg.

g.kosovari