Një person i dyshuar për vjedhje, i akuzuar për hyrjen me forcë në pronën e Princit dhe Princeshës së Uellsit, pretendohet se është një emigrant që ka mbërritur në Britani me gomone tri herë gjatë katër viteve të fundit, shkruan Daily Mail.
Arilen Ndoci, 32 vjeç, thuhet se ka mbërritur në Britani jo vetëm duke kaluar Kanalin Anglez me një gomone, por edhe në një rast tjetër duke udhëtuar me avion.
Ai dhe bashkëkombësi shqiptar Mirgen Doku, 34 vjeç, akuzohen për hyrjen me forcë në Anmer Hall, në Norfolk, dhe vjedhjen e gjashtë palë manshetave dhe një ore nga shtëpia e William dhe Kate.
Ministria e Brendshme britanike (Home Office) i ka përshkruar të dy personat si individë që qëndrojnë ilegalisht në Britani dhe që nuk kanë asnjë status emigracioni.
Sipas pretendimeve, ata kishin mbërritur për herë të fundit në Britani gjashtë muaj përpara vjedhjes së dyshuar.
Policia u thirr në Anmer Hall, në pronën mbretërore Sandringham të Mbretit, në Norfolk, pak para orës 18:00 të së hënës, pas raportimeve për aktivitet të dyshimtë. Dy të dyshuarit u arrestuan në afërsi të pronës.
Princi William, Princesha Catherine dhe fëmijët e tyre, George, Charlotte dhe Louis, ndodheshin në banesën e tyre kryesore në Windsor në momentin e grabitjes.
Ndoci dhe Doku dolën dje përpara Gjykatës së Magjistraturës në Norwich, të akuzuar për vjedhje me thyerje dhe hyrje të paautorizuar në një zonë të mbrojtur.
Në gjykatë u tha se të dy të dyshuarit janë shtetas shqiptarë që kanë hyrë ilegalisht në vend. Një i dyshuar i tretë vijon të jetë në kërkim.
Gazeta The Sun ka raportuar tashmë se Ndoci ka hyrë ilegalisht në Britani të paktën tri herë gjatë katër viteve të fundit.
Departamenti deklaroi se Ndoci dhe Doku janë shtetas shqiptarë, të cilët nuk kanë leje të vlefshme qëndrimi apo autorizim për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, zyrtarët thanë se do të kërkojnë dëbimin e shtetasve të huaj që kryejnë vepra penale në rastin e parë të mundshëm.
Doku, banues në South Kensington, në perëndim të Londrës dhe Ndoci, pa një adresë të përhershme, akuzohen për vjedhjen e manshetave nga një dhomë zhveshjeje dhe të një ore, vlera e së cilës nuk dihet.
Prokurori John Cooper i tha gjykatës se të pandehurit dyshoheshin për hyrjen me forcë në pronë dhe futjen në dhomën e zhveshjes duke u ngjitur nëpër një tub kullimi.
Policia e Norfolkut kishte deklaruar më parë se për kërkimet në zonë ishin angazhuar burime të specializuara, përfshirë qen policie, dronë dhe helikopterin e Shërbimit Kombëtar të Policisë Ajrore.
Zoti Cooper tha se të dyshuarit ishin dalluar në pamjet e regjistruara nga dronët, ku shiheshin në veri të rezidencës, duke lëvizur nëpër një zonë pyjore.
Ai i tha gjykatës se pamjet tregonin se sende, përfshirë mjete që mund të përdoreshin për vjedhje, ishin hedhur në pyll rreth orës 19:13.
Prokurori deklaroi: “Në zonën pyjore u gjetën sende që përputhen me ato që përdoren për vjedhje.”
Asnjëri prej të pandehurve nuk kishte veshur këpucë në momentin kur u ndaluan.
Gjykata dëgjoi se një kornizë e jashtme e dritares ishte dëmtuar kur hajdutët kishin hyrë me forcë në një kat ku ndodhej dhoma e zhveshjes.
Prokurori sugjeroi se brenda pronës ishte kryer një kontroll i çrregullt në kërkim të sendeve me vlerë.
Të dyshuarit, të cilët folën vetëm për të konfirmuar emrat dhe datëlindjet e tyre, u lanë në paraburgim dhe do të paraqiten sërish në të njëjtën gjykatë më 30 nëntor.
Ata u asistuan nga një përkthyes i gjuhës shqipe përmes videolidhjes, megjithatë gjykata dëgjoi se Ndoci flet “anglishte të mirë”.
Pallati Kensington nuk komenton çështjet e sigurisë, por konfirmoi se në momentin e ngjarjes asnjë anëtar i familjes mbretërore nuk ndodhej në pronë.
Rezidenca dhjetëdhomëshe në Norfolk ishte një dhuratë martese për Princin dhe Princeshën e Uellsit nga Mbretëresha e ndjerë Elizabeth II.
Mendohet se Mbreti ndodhej në rezidencën e tij në të njëjtën pronë, vetëm rreth pesë kilometra larg, ndërsa Andrew Mountbatten-Windsor ishte në pronën e tij Marsh Farm, në anën tjetër të Sandringhamit.
E konsideruar si vendi i preferuar i familjes për t’u tërhequr nga jeta publike, familja e Uellsit kalon rregullisht fundjavat dhe pushimet në Anmer Hall. Sipas raportimeve, kjo rezidencë ishte edhe “streha” e Kate gjatë betejës së saj me kancerin.
Pikërisht në rezidencën në Norfolk ajo regjistroi videon shumë personale, përmes së cilës njoftoi përfundimin e trajtimit me kimioterapi.
Anmer Hall u ndërtua në vitin 1802 dhe u ble nga Mbretëresha Victoria në vitin 1862.
Në të kaluarën, prona u është dhënë me qira pronarëve të bizneseve, nëpunësve civilë dhe anëtarëve të familjes mbretërore britanike.
William dhe Kate kanë qëndruar periodikisht në këtë rezidencë që prej përfundimit të një rikonstruksioni me vlerë 1.5 milionë paund në vitin 2014. Megjithatë, vizitat e tyre janë bërë më të rralla pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth dhe pasi ata vendosën ta përdorin Adelaide Cottage, në territorin e Kështjellës Windsor, si rezidencën e tyre kryesore.
Leave a Reply