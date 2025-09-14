Numri i vizitorëve që zgjedhin turizmin kulturor në Vlorë është dyfishuar gjatë vitit 2025. Drejtori i DRKK Vlorë, Orges Feimi, ka konfirmuar se vetëm këtë vit janë regjistruar rreth 44 mijë vizitorë, ose 42% më shumë krahasuar me një vit më parë.
Sipas tij, rritja e interesit ka nisur që prej vitit 2023, duke shënuar shifra të rëndësishme si në vitin 2024, ashtu edhe në sezonin e këtij viti.
Kalaja e Porto Palermos mbetet më e vizituara, e ndjekur nga parku arkeologjik i Amantias dhe Kalaja e Kaninës, e cila ka pasur një rritje të ndjeshme deri në nisjen e punimeve për rikonstruksion.
“Ky vit dhe sezoni turistik shënoi një tjetër rritje të vizitorëve në monumentet e kulturës, duke treguar një interes të shtuar për turizmin kulturor. Në gjashtë site arkeologjike janë ndërmarrë ndërhyrje për mirëmbajtjen e tyre, ndërsa në fokus mbeten edhe investimet dhe restaurimet,” u shpreh Feimi.
Ai theksoi se në qendër të vëmendjes është parku arkeologjik i Amantias, ku puna vijon dhe shumë shpejt do të publikohet një zbulim i ri. Ndërkohë, janë në proces punimet për restaurimin e Kalasë së Kaninës, ku parashikohet ndërtimi i një amfiteatri brenda mureve të saj, si edhe përmirësimi i infrastrukturës për vizitorët.
Po ashtu, është miratuar projekti për rikonstruksionin e xhamisë së qytetit të Vlorës, ndërsa së shpejti do të nisin ndërhyrjet në Shpellën e Spilesë dhe në Kalanë e Borshit.
Sipas Feimit, përfundimi i këtyre ndërhyrjeve synon jo vetëm ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por edhe përmirësimin e shërbimeve për vizitorët, gjë që pritet të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e mëtejshme të turizmit kulturor.
Leave a Reply