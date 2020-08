Në qendrën historike të saj do të ndërtohet muzeu i Shpëtimit të Hebrenjve.

Lajmi është bërë i ditur nga kreu i qeverisë Edi Rama.

Ai ka njoftuar se do të hapet rruga për një konkurs ndërkombëtar për projektin.

“Mirëmëngjes dhe me lajmin se së shpejti në zonën e rilindur historike të Vlorës, do të kemi edhe Muzeun e Shpëtimit të Hebrenjve, ju uroj një të dielë të bukur”, shkruan Rama.

Mësohet se ky do të jetë një muze bashkëkohor, me dëshmi, zëra e imazhe që dëshmon mikpritjen e shqiptarëve, pavarësisht vështirësive me të cilët duhet të përballeshin.(TemA)