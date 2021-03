Vlorë/Lame jep lajmin e mirë: Regjistrimi fillestar i pronave në Jug drejt zgjidhjes

VLORË

Nga Kadastra e Vlores drejtori i pergjithshemi i ketij institucioni Artan Lame tha se regjistrimi fillestar i pronave ne bregdetin e jugut ka hyre ne rrugen e zgjidhjes.

Lame njoftoi banoret e fshatit Gjileke per t’u regjistruar me certifikatatat e pronesise ndersa iu dha pergjigje edhe zerave kritike per pronen shteterore duke thene se ajo eshte nje siperfaqe shume e vogel.

Lame vleresoi se regjistrimi fillestar në këtë zonë është i rëndësishëm për gjithë banorët, jo vetëm për ta gëzuar por edhe për t’i ardhur në ndihmë turizmit bregdetar.