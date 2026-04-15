Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e djeshme (14 prill) përgjatë rrugës Transballkanike në Vlorë.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një shkëndije elektrike, ndërsa mjeti ka qenë i parkuar në momentin e incidentit.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse dhe policia, të cilat kanë ndërhyrë për neutralizimin e flakëve. Zjarrfikësit kanë arritur të shuajnë zjarrin, por automjeti ka pësuar dëme të konsiderueshme, duke u shkatërruar pothuajse plotësisht.
Fatmirësisht, nuk raportohen persona të lënduar. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të zjarrit.
