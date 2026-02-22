Shërbimi i Ujësjellësit të Kanalizimeve në Vlorë ka njoftuar sot në 22 shkurt se Vlora do të vuajë sërish mungesën e ujit të pijshëm. Shkak do të jetë punimet e planifikuara në rrjet nga Ujësjellësi.
“Në kuadër të zbatimit të projektit të ri të ujësjellësit për qytetin e Vlorës, Ujësjellës Kanalizime Rajoni Vlorë njofton qytetarët dhe bizneset se ditën e Martë, më 24 Shkurt, do të ketë stakim të detyruar të Stacionit kryesor për shkak të punimeve për lidhjen e nyjeve të rrjetit të ri të ujësjellësit me rrjetin ekzistues.
Si rrjedhojë e kësaj ndërhyrjeje do të ndërpritet furnizimi me ujë i zonës bregdetare :
✅ “Uji i Ftohtë”
✅ “Lungomare”
✅ “10 Korriku”
✅ “Kalaja”
✅ “Jonufra”
➡️ Pjesa tjetër e qytetit nuk do të furnizohet me ujë vetëm në orarin e pasdites.
Gjatë mëngjesit shpërndarja do të vijojë normalisht.
Faleminderit për mirëkuptimin!
UJËSJELLËS KANALIZIME RAJONI VLORË”, thuhet në njoftim.
