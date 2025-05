Vlora dhe Shkodra ende nuk kanë nisur procesin e hapjes së kutive.

Sipas raportimeve të gazetarëve të Top Channel që po ndjekin nga afër procesin, shkak është bërë mosparaqitja e numëruesve të PD.

Në Shkodër mungojnë 14 numëruesit e PD, të cilët kanë raportuar pranë KQZ. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë me dije se do të pritet deri në orën dy dhe më tej do vendoset se si do të procedohet.