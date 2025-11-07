Flamurtari i’a doli ditën e sotme të marrë një tjetër fitore në kategorinë Superiore.
Pas Vllaznisë të cilën e mundi dy javë më parë, ditën e sotme Flamurtari arriti të mundë edhe Bylisin në shifrat 0 me 1. Në stadium, por edhe në qytetin bregdetar ka nisur festa e tifozëve.
Para kësaj ndeshjeje, Flamurtari luajti kundër Elbasanit në Vlorë, ku u mund me rezultatin 0 me 1.
Menjëherë pas ndeshjes, shpërtheu dhuna dhe kaosi në qytetin bregdetar, mes tifozerive të dy ekipeve.
Policia ‘blindoi’ zonën përreth stadiumit, për të ruajtur qetësinë mes tifozerive. Tifozët e Elbasanit thyenë stolat e stadiumit të Flamurtarit dhe i hodhën ato në rrugë.
