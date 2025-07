“Vlera rekord dhe kthesa të papritura të temperaturave”, parashikimi i motit për korrikun

Shqipëria po përballet me një nga verat më të nxehta të viteve të fundit, ku temperaturat ekstreme kanë shënuar rekorde të reja që në muajin qershor. Meteorologia Lajda Porja, e ftuar në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ka bërë të ditur se vendi ndodhet prej më shumë se 15 ditësh nën ndikimin e një vale të fuqishme të të nxehtit afrikan, e cila kulmoi ditën e djeshme me 41 gradë Celsius të regjistruara në Urën Vajgurore, në qarkun e Beratit.

Sipas meterologes, edhe dita e sotme pritet të jetë ndër më të nxehtat, pasi temperaturat shumë të larta do të përfshijnë edhe qarqet e Gjirokastrës dhe Koplikut, ndërsa qytete të tjera si Tirana, Elbasani, Fieri dhe Lushnja do të luhaten mes 39 dhe 40 gradëve.

“Ne kemi përjetuar përgjatë kësaj vere një qershor me temperatura shumë të larta, që nuk kishte ndodhur më parë që të shënoheshin temperatura 40 gradë. Valët e të nxehtit kanë filluar që në dhjetë ditshin e fundit të qershorit, janë 15 ditë që ne jemi nën ndikim e temperaturave shumë të larta. Sot presim sërish 41 gradë. Është shënuar dje në qarkun e Beratit, te “Ura Vajgurore” temperatura më e lartë e kësaj vale, pasi qytetet e tjera janë luhatur nga 38 në 40. Edhe sot i shtohet qarku i Gjirokastrës dhe Kopliku, të cilët i afrohen temperaturave 41. Ama shumë qytete kryesore, si Fieri, Elbasani, Lushnja, Tirana e shumë të tjerë do të jenë rreth vlerës 39-40 gradë. Temperatura shumë të larta do të kenë edhe zonat e verilindjes si Kukësi edhe Hasi do të arrijnë temperaturat 37 dhe 38 gradë dhe zona më e freskët do të jetë vendlindja, ku temperaturat do të shkojnë në 34 gradë. Është dita më e nxehtë, sepse dje u shënua piku 41, por sot duke qenë i shtohen edhe tre qarqe të tjera dhe më pas kemi që nga dita e diel të ketë një tendencë të temperaturave në rënie, ku nesër presim të paktën dy gradë në pjesën më të madhe të Ultësirës Perëndimore dhe tre gradë në zonat malore.”

Porja theksoi se, ndonëse do të ketë një lehtësim të përkohshëm të motit nga dita e diel, me një rënie të lehtë të temperaturave që do të vijojë deri të mërkurën, vala e të nxehtit do të rikthehet sërish në fundjavë. Ajo parashikon që edhe pse gjatë kësaj vere nuk do të tejkalohen vlerat ekstreme prej 42-43 gradë, do të ketë shumë ditë me temperatura përvëluese rreth 39 gradë.

Ndërkohë, parashikimet tregojnë për një korrik të thatë dhe me reshje shumë të pakta, ku e vetmja ndërprerje e motit të nxehtë do të jetë një masë ajrore më e freskët që vjen nga Evropa Veriore të mërkurën, por që do të ketë ndikim vetëm për pak ditë.

Në këtë situatë, meteorologia apelon për kujdes të shtuar ndaj temperaturave të larta, veçanërisht në orët e pikut, ndërsa thekson se Evropa po kalon një prej qershoreve më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë, një tregues i qartë i ndikimit të ndryshimeve klimatike.

“Ditët më të freskëta na presin në ditën e mërkurë dhe në vijim. Edhe e hëna edhe e marta janë pothuajse në këto ujëra. Ulet vlera ekstreme nga 41 në 38-39 gradë, por të mërkurën ne kemi një rënie të ndjeshme të temperaturave të cilat do të na shoqërojnë deri të shtunën. Do të jenë disa ditë sa për të “marrë frymë”, ku temperaturat do të shkojnë nga 41 gradë në 32 gradë. Pastaj ditën e shtunë, si sot java fillon sërish termometri të rritet nga dita në ditë. Gjatë kësaj vere nuk do të ketë ditë ku temperaturat do të shkojnë në 42 apo 43 gradë, por do të ketë shumë ditë me temperatura 39. Megjithatë ne presim një muaj të thatë dhe të nxehtë. E mërkura sjell pak reshje, kryesisht veriu dhe disa zona në qendër, por janë krejt kalimtare, më pas del përsëri dielli. Por, është një masë relativisht e freskët, e cila depërton nga Evropa Veriore në drejtim të Ballkanit ditën e mërkurë dhe duke qenë se futet me një shpejtësi goxha të madhe kjo masë ajrore do të qëndrojë vetëm tre-katër ditë. Evropa ka përjetuar një qershor shumë të nxehtë, ku do të dalë dhe raporti që mendohet të jetë një prej qershoreve më të nxehtë në histori.”