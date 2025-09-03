Mesditën e sotme teksa fliste për mediat ruse dhe kineze në Pekin, Presidenti rus Vladimir Putin u pyet nëse është i gatshëm të takohet me Volodymyr Zelensky-n.
Ai tha se për sa kohë që takimi është “i përgatitur mirë”, ai mund të ndodhë. Udhëheqësi rus pyeti retorikisht nëse kishte ndonjë kuptim një takim me Zelensky-n, por vazhdoi të thoshte se i kishte thënë Donald Trump se me gjithë qejf do ta takonte Presidentin ukrainas në Rusi.
“Nuk kam refuzuar kurrë ta bëj këtë, nëse kjo çon në rezultate pozitive. Dhe, meqë ra fjala, Donaldi më pyeti nëse ishte e mundur dhe tha se ishte e mundur. Unë i thashë: ‘Le të vijë në Moskë’”, tha shefi i Kremlinit.
Sa i përket propozimeve për garancitë e sigurisë për Ukrainën, shefi i Kremlinit tha se “çdo vend duhet të ketë garanci për sigurinë, përfshirë Ukrainën”.
“Por kjo nuk është e lidhur me shkëmbimin e territorit si pjesë e një marrëveshjeje paqeje. Për të qenë i sinqertë, ne nuk po luftojmë për territor, ne po luftojmë për të drejtat e njeriut, për të drejtat e njerëzve që jetojnë në atë territor, për të folur në një gjuhë ruse dhe për të jetuar në traditat e tyre”, shtoi ai.
Në fushën e betejës, Putin tha se forcat ruse po përparojnë në të gjitha frontet në Ukrainë. “Ukraina nuk është e aftë të nisë ofensiva në shkallë të gjerë dhe tani po përpiqet të mbushë boshllëqet duke rigrupuar forcat e saj”, nënvizoi Putin.
Putin në vijim tha se vizita e tij në Kinë ishte si pozitive ashtu edhe e dobishme.
“Duhet të them se ky format pune na lejon të zhvillojmë negociata shumë produktive. Ne ishim në gjendje të diskutonim çdo temë, gjë që është shumë e rëndësishme”, i tha ai gazetarëve.
Putin tha se u arritën marrëveshje në lidhje me fuqinë e Siberisë 2, një tubacion i propozuar i gazit natyror për të eksportuar energji nga Rusia në Kinë.
“Kjo do të krijojë një avantazh konkurrues për miqtë tanë kinezë pasi ata do ta marrin produktin me çmimin e tregut, jo me një çmim të fryrë”, u shpreh Putin.
Leave a Reply