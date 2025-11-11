Paraqitja e fundit publike e Presidentit rus Vladimir Putin ka ringjallur spekulimet rreth shëndetit të tij, me përdoruesit e mediave sociale që kanë vënë në dukje dorën e tij të ënjtur, raportoi Newsweek.
Një video virale, që thuhet se u kap javën e kaluar, tregonte dorën e djathtë të udhëheqësit 73-vjeçar të rrudhur dhe me vena të fryra.
Presidenti rus dukej i parehatshëm dhe u pa duke shtrënguar duart në grushte kur u takua me 22-vjeçaren Yekaterina Leshchinskaya, e cila kryeson lëvizjen ruse “Atdhe i Shëndetshëm”, sipas Express UK.
Anton Gerashchenko, ish-këshilltar në ministrinë e brendshme të Ukrainës, e ndau videon në X (më parë Twitter). “Çfarë ka me duart e Putinit në këtë video?” pyeti Gerashchenko.
Pas videos së fundit, përdoruesit e mediave sociale dyshojnë se Putini vuan nga një problem neurologjik ose i qarkullimit të gjakut. Disa përdorues madje i krahasojnë simptomat e tij me sëmundjen e Parkinsonit.
Kjo nuk është hera e parë që dora e Putinit merr vëmendje. Disa muaj pasi filloi lufta Rusi-Ukrainë, dora e djathtë e presidentit rus u pa me njolla të zeza misterioze gjatë një vizite ushtarake, duke shkaktuar shqetësime.
Jo vetëm Putini, edhe Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, u përball me spekulime të ngjashme kur përdoruesit online vunë në dukje mavijosjet në dorën e tij. Kremlini nuk është përgjigjur ndaj spekulimeve të fundit rreth shëndetit të Putinit.
Ndërsa në SHBA, thashethemet ishin aq intensive sa Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, u detyrua të shpjegonte se dora e mavijosur e Trump ishte në përputhje me “dëmtimin e indeve nga shtrëngimi i shpeshtë i duarve” ndërsa merrte aspirinë, e cila, sipas saj, është “pjesë e një regjimi standard parandalues kardiovaskular”.
