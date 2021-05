Drejtori i OBSH-së për Evropën, Hans Kluge paralajmëroi se pandemia Covid-19 nuk do të mbarojë derisa të paktën 70% e njerëzve në botë të vaksinohen. Ai shprehu shqetësimin se përhapja e vaksinave në Evropë është ende shumë e ngadaltë.

“Pandemia do të mbarojë pasi mbulimi i vaksinimit të arrijë të paktën 70% të popullsisë botërore ,” i tha AFP Kluge në një intervistë, shkruan The Times of India.

Kluge gjithashtu deklaroi se një nga shqetësimet e tij kryesore ishte rritja e varianteve të reja të koronavirusit.

“Ne e dimë për shembull se B.1617 (varianti indian) është më i transmetueshëm se B.117 (varianti britanik), i cili tashmë ishte më i transmetueshëm se lloji i mëparshëm,” tha Kluge.

Sipas mjekut belg, shpejtësia është “thelbësore” në pandemi, dhe teksa përgëzoi thirrjet për solidaritet, u shpeh se është shumë e rëndësishme një shpërndarje e shpejtë e vaksinave.

“Edhe kur OBSH shpalli një pandemi, shumë vende ishin ende duke pritur, ne humbëm kohë të vlefshme. Miku ynë më i mirë është shpejtësia, koha po punon kundër nesh, shtrirja e vaksinimit vazhdon ende shumë ngadalë. Ne duhet të përshpejtojmë, duhet të rrisim numrin e vaksinimeve.”, përfundoi Kluge.

Në Bashkimin Evropian, 36.6% e popullsisë ka marrë të paktën një dozë të vaksinës kundër koronavirusit.

/b.h