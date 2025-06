Deputeti opozitar Dash Sula i cili u la jashtë listave të mbyllura të PD tha se provat janë brenda kutive në lidhje me pretendimet për vjedhjen e votave. Ai përmendi ‘skemën’ e manipulimeve të spekuluara në zgjedhjet e 11 majit, ku tha se shumica prej tyre janë me urdhër politik sesa me favore monetare.

“Provat janë në kuti. PS dhe PD bien dakort që votat tuaja, mund t’ja jepni kujt të doni kandidatëve, në fund në numërimin total, bie dakort komisioni aty.

Komisionerët janë njerëzit më të afërt të kryetarit të partisë dhe të partisë. Bie dakort të katërt komisionerët për subjektin që përfaqësojnë. Shumica është me urdhër politik sesa për lekë. Një numërues ka marrë në celular një kandidat që ka fituar dhe i ka thënë që do na hapin kutitë. Përgjigja e kandidatit ka qenë që ja vlen për një njeri me vlera si puna ime që të bësh një ditë burg.

Nesër është padia e Aulon Kalasë dhe mund të hapen kutitë e Durrësit dhe ka prova se janë tjetërsuar votat nga një kandidat në tjetrin”, tha Sula.