Ka nisur në Gjykatën e Durrësit seanca për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj ish-drejtoreshës së Postës së Durrësit dhe dy ish-punonjësve të këtij institucioni, të arrestuar për dyshime për shpërdorim detyre.
Tre personat akuzohen për veprën penale “Vjedhja duke shpërdoruar detyrën”, e kryer në bashkëpunim, vepër penale e parashikuar nga nenet 135 dhe 25 të Kodit Penal.
Gjatë seancës, Gjykata e Durrësit do të shqyrtojë ligjshmërinë e arrestimit dhe do të vendosë për masat e sigurisë ndaj tre të pandehurve.
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