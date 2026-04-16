Kryeministri Edi Rama po zhvillon sot një vizitë zyrtare në Itali. Ai është pritur nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni në Pallatin Chigi. Gjatë ceremonisë së pritjes shefi i qeverisë pati të njëjtën përshëndetje për homologen italiane, duke iu ulur sërish në gjunjë.
Pas ceremonisë zyrtare Rama dhe Meloni zhvilluan një takim kokë më kokë, me fokus ecurinë e bashkëpunimit mes dy vendeve, thellimin e marrëdhënieve mes tyre, si dhe çështjet me interes të përbashkët rajonal dhe evropian.
Vizita e kryeministri Rama në Romë dhe Barcelonë zhvillohet në kuadër të angazhimeve ndërkombëtare dhe forcimit të bashkëpunimit me partnerët evropianë.
