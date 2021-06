Sakaq, kryetari i Partisë Socialiste në Tiranë, foli në lidhje me vizitën e kryeministrin Edi Rama në Turqi, ku tha se ndodhet atje për një kontratë pune, që lidhen me investime strategjike në vendin tonë. Bushati tha se investimet strategjike turke nuk ndikojnë në rrugën e Shqipërisë drejt BE-së, pasi shumë shpejt vendi do të anëtarësohet në BE.

‘Është një kontratë pune. Ajo që kryeministri po bën është për kontekstin në të cilën ndodhet vendi. Po kërkon më shumë investime për Shqipërinë. Shqipëria ka kaluar momente shumë të vështira sidomos ky me pandeminë patjetër që Turqia ju gjend pranë. Janë të gjitha investime strategjike, në ditët në vijim, janë edhe teknologji kyçe, këto do të jenë inputet apo motorët kryesor të mandatit të tretë. Nuk është e thënë se bashkëpunon me një vend nuk mund të bashkëpunosh me të tjerë. Para një jave ishte ministri i jashtëm gjerman tha se Shqipëria është gati për hapur negociatat me BE. Shqipëria është drejt Europës dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Jemi një vend në NATO shumë shpejt në BE. Ekonomia sot është sfidë në çdo vend të botës. Ne ishim në një sistem rrotacioni mekanik dhe jo në një vend që vlerësohet puna dhe tani kjo u thye. Qytetarët e treguan se ua dhanë votën atyre që bëjnë punën. Kriza ishte tërmeti, krizë ishte pandemia. Shqipëria ka plotësuar një nga kushtet kryesore me Reformën ne Drejtësi.’- tha Bushati.

g.kosovari