Teksa nesër kryeministri Edi Rama do të vizitojë Athinën, mediat greke zbardhin axhendën e takimeve. “Protothema” shkruan se Rama do të zhvillojë takime me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis dhe ministrin e Jashtëm Nikos Dendias.

Kjo media shkruan se Ministri i Jashtëm Nikos Dendias do të ketë një takim privat në Athinë me kryeministrin e Shqipërisë. Më pas, kryeministri Mitsotakis do të shtrojë një darkë me homologun shqiptar, ndërsa i pranishëm do të jetë dhe ministri i Jashtëm, Dendias.

Mes të tjerash bëhet e ditur se në fokus të bisedimeve mes Ramës, Mitsotakis dhe Dendias të jetë dekreti presidencial i Greqisë për zgjerimin e zonës detare. Kjo është hera e dytë që kryeministri Edi Rama shkon në Athinë menjëherë pas vizitës në Turqi./a.p