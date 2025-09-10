Eksperti i Kriminalistikës, Ervin Karamuço, i ftuar në “Real Story” foli për vizitën e kreu të SPAK në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ai theksoi se goditja e grupet kriminale të trafikut të drogës ka qenë tema kryesore, e cila është diskutuar mes Dumanit dhe zyrtarëve amerikanë.
“Kur flasim për pastrimin e parave në Shqipëri, që vjen nga trafiku ndërkombëtar i drogës, çdo aset i ngritur nga pastrimi i parave, ata e konsiderojnë aset të grupeve terroriste.
E zhvendosin në një tjetër konventë, që ka sanksione më të rëndë dhe kërkon angazhim më të madh të shtetit shqiptar për t’i goditur dhe kjo ka qenë kryefjala e vizitës së Altin Dumanit në SHBA. Fjalët kyçe të këtij takimi këto janë”, tha ai.
