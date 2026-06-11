Nga Mero Baze
Lajmi se Departamenti i Shtetit ka hequr sanksionet “non grata” për Sali Berishën dhe familjen e tij nuk është i vërtetë, por është e vërtetë se avokatët e Sali Berishës, kundrejt 6 milionë dollarëve, kanë mundur të përdorin klauzolën që personat e sanksionuar mund të vizitojnë SHBA-në për takime në OKB, për takime zyrtare të rëndësisë së veçantë dhe për vizita mjekësore speciale.
Avokatët e Sali Berishës kanë përdorur “arsyetimin” për vizitë mjekësore speciale. Sali Berisha ka përgatitur një dosje mjekësore voluminoze, madje ka shpikur dhe një diagnozë për të qenë i besueshëm se duhet të bëjë një kontroll mjekësor të specializuar në SHBA.
Në një farë mënyre nuk është se nuk e dinë që po gënjen, por është një përpjekje propagandistike për të krijuar idenë që iu lejua të vizitojë SHBA-në.
Ambasada e SHBA-së në Tiranë nuk pranoi të bënte komente dhe na drejtoi në Departamentin e Shtetit, i cili ende nuk ka dëshirë të bëjë komente zyrtare dhe natyrisht që do ta mbajë përjetësisht në faqen e tij zyrtare Sali Berishën dhe familjen e tij të sanksionuar për minimin e demokracisë dhe korrupsion madhor.
E vetmja gjë që ka ndodhur është se është pranuar fakti që Berishës duhet t’i jepet një vizë mjekësore për SHBA dhe kështu bie rehat edhe LaCivita, edhe ekipi i avokatëve të tij, dhe Berisha ka mundësi të duket sikur i lejohet të shkojë në SHBA.
Sanksionet nuk hiqen. E di që sot u duket kokëfortësi kjo gjë, por dita-ditës keni mundësinë ta kontrolloni faqen e Departamentit të Shtetit dhe të bindeni vetë.
Dhe këtu është edhe ana banale e kësaj fushate propagandistike.
E vërteta që duhet ta pranojmë është se Sali Berisha e sfidoi SHBA-në në gjithë karrierën e tij politike prej vitit 1995 dhe ka bërë betejë me të. Nuk them dot se kjo betejë i ka bërë mirë Shqipërisë, siç thonë këta të Revolucionit Flamingo, por personalisht Sali Berisha nuk e ka pasur kompleks SHBA-në. Mund të themi me siguri se ai është i vetmi politikan shqiptar që i ka dalë asaj përballë. Në vitin 1997 e sfidoi atë publikisht, madje tentoi dhe fizikisht. Më pas e shpërfilli atë në Gërdec dhe më 21 Janar dhe i injoroi tërësisht shpalljen “non grata”.
Në një farë mënyre, Sali Berisha e mundi SHBA-në edhe pse ajo e sanksionoi dhe e turpëroi publikisht duke e nxjerrë nga historia e politikës si minues të demokracisë, si i korruptuar familjarisht dhe si shantazhues i sistemit të drejtësisë.
Për këtë arsye, Sali Berisha mund edhe të mos e kishte pranuar këtë “koncesion” avokatësh për të blerë një vizë 6 milionë dollarë. Mund të jetë viza më e shtrenjtë në botë. Nuk i vlen, pasi sa i përket anës politike, ai e ka sfiduar dhe e ka mundur SHBA-në. Ai është i vetmi politikan që ka arritur të formojë një elektorat të vogël, por ama të vendosur kundër SHBA-së kur e shpalli non grata dhe kur iu kundërvu në vitin 1997. Deri më sot ai është i vetmi elektorat pa komplekse kundër SHBA-së. Por e ka pranuar për të marrë hak ndaj SHBA-së, për ta poshtëruar edhe ai atë. Për t’i treguar se ka një çmim që i shpëton të korruptuarit dhe gjakatarët e demokracisë. Dhe ia ka arritur, qoftë edhe në mënyrë simbolike.
Pra i gjithë heroizmi politik i Berishës kundër SHBA-së u “sakrfikua” nga vetë ai kur pranon të gënjejë duke blerë një vizë mjekësore 6 milionë dollarë, e cila as ia heq atij dhe familjarëve të tij sanksionet, as e bën më krenar se sa ishte duke luftuar me SHBA-në. Por ama ai mendon se poshtëron SHBA. Përpjekja e tij për t’u treguar shqiptarëve tani se SHBA mund të blihet me 6 milionë dollarë dhe mund të marrësh certifikatë pastërtie, është një hakmarrje mizore e tij ndaj SHBA-së.
Nga ana tjetër, ky akt korruptiv publik nuk e zhbën dot qenien e tij non grata nga shqiptarët. Ai është politikani më gjakatar dhe më i korruptuar i historisë së Shqipërisë. Viza mjekësore nuk i zhbën vrasjet e tij politike më 21 Janar, maskaradën gjenocidale në Gërdec me 26 të vrarë nga biznesi i djalit të tij, maskaratat zgjedhore, aktet e dhunës ndaj gazetarëve dhe kthimin e Shqipërisë në çiflig të vajzës dhe djalit të tij.
Problemin tani e ka me shqiptarët. Ata nuk ia kanë marrë akoma lekët që u ka marrë.
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