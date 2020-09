Sekretari i Përgjithshëm i PS, Taulant Balla uroi fillimin e vitit të ri shkollor nga shkolla “Jorgji Dilo” në Elbasan.

“Gjej rastin t’i uroj gjithë stafit mësimor dhe çdo nxënësi suksese për një vit të ri shkollor me plot rezultate të mira në shkollë.

Është një vit shkollor që fillon në kushtet e pamndemisë, por gjej rastin të falenderoj Drejtorinë arsimore dhe bashkinë për marrjen e masave. Janë më shumë se 200 godina në të gjithë bashkinë Elbasan dhe procesi parapërgatitor ka ecur mirë. Është garantuar gjithçka e domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit në kuadër të masave mbrojtëse, sikurse janë paisja me maska, dezinfektimi apo ruajtja e distancave, në nxënës një bankë. Shpresoj që gjithçka do të eci mirë dhe suksesi varet nga përkujdesja e prindërve dhe mësuesve”, deklaroi Balla.

Me tej gjatë fjalës së tij Balla nuk la pa përmenduar edhe formularin e shumëdebatuar të Ministrisë së Arsimit, ku prindërit duhet të bëjë një vetëdeklarim për gjendjen shëndetësore të fëmijës. Balla e quajti skandaloze që të bëhet politikë më shkollat dhe nxënësit.

“I bëj thirrje çdo prindi që të plotësojë me kujdes një formular që është shpërndarë për të raportuar rastet e detektuara me temperaturë apo të supozuara për COVID-19 në familje, sepse kjo na ndihmon për të parandaluar çdo lloj të përhapjes së pandemisë apo kthimin e shkollave në vatra të pandemisë. Nga ana e bashkisë kujdesi për higjenën do të vazhdojë dhe ne jemi këtu për të mbështetur.

Kam parë sot përsëri një pjesë të opozitës rrugore që shfrytëzon këtë situatë të vështirë për të bërë politikë. Ne jemi këtu për të dëshmuar solidaritet dhe atë që ka më shumë nevojë arsimi që të jemi të gjithë bashkë për ta mbështetur dhe për tu përkujdesur që ky vit shkollor të mbarojë në fund të mbarimit të viti shkollor.

Bashkë me bashkinë do të sigurojmë për çdo shkollë mbështetje me maska apo mjete të tjera mbrojtëse dhe janë bërë. Padyshim një maskë nuk mund të mbahet për një kohë të gjatë dhe ky është një proces që do të vazhdojë. Të jeni të sigurtë që kujdesi do të vazhdojë për çdo moment.

Të bësh politikë me pandeminë është të kesh mungesë të theksuar të intelektit minimal për të kuptuar se çfarë ka nevojë Shqipëria sot”, theksoi Balla.

