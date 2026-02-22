Në katër ditët e para të Pushimeve të Festës së Pranverës, vëllimi i shitjeve pa taksa jashtë vendit të Hainanit arriti në arriti në 970 milionë juanë, duke u rritur 15.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shitjet mesatare ditore të ndërmarrjeve kryesore me pakicë dhe shërbimeve të ushqimit në Kinë u rritën me 8.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Nga pushimet më të gjatë të Festës së Pranverës të Vitit të Kalit, komuniteti ndërkombëtar shikon energjinë e tregut të konsumimit të Kinës. Njëkohësisht, bota po shijon gjithashtu Vitin e Ri Kinez. Rezervimet për fluturime për në Kinë gjatë Festës së Pranverës janë rritur me mbi 400% nga viti në vit. Duke marrë si shembull Shangain, një nga destinacionet kryesore për turizmin hyrës, trafiku i pasagjerëve në portet e aeroportet vazhdoi të rritet gjatë pushimeve të Festës së Pranverës, me një mesatare prej 113.000 pasagjerësh hyrës dhe dalës në ditë.
Festimi i Vitit të Ri në Kinë u ofron turistëve të huaj jo vetëm një mundësi për të përjetuar thellë kulturën kineze, por edhe një sërë përfitimesh të prekshme nga politikat.
Këtë vit, 13.000 dyqane rimbursimi taksash për turistët që largohen nga Kina, kanë ofruar një gamë të gjerë produktesh me cilësi të lartë, duke u lejuar vizitorëve të huaj të shijojnë një zbritje shtesë prej 10%. Në janar 2026, Dogana e Aeroportit Ndërkombëtar të Pekinit përpunoi 7.966 kërkesa për rimbursim taksash nga pasagjerë të huaj, me një total prej afërsisht 125 milionë juanësh, që përfaqësojnë një rritje vjetore prej 469.81% dhe 43.68%, përkatësisht.
