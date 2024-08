Ministrja e Arsimit dhe e Sportit Ogerta Manastirliu komunikoi se tashmë 14 mijë libra janë nisur drejt diasporës, për të mësuar shqip fëmijët tanë që jetojnë jashtë vendit. Manastirliu theksoi se ky është viti i gjuhës shqipe. Ajo tha se MAS tashmë ka vendosur lidhje me shoqata në vende të ndryshme europiane.

Ogerta Manatsirliu: Përpara nisjes së vitit shkollor, ne po përgatitemi që të shpërndajmë tekste shqip për fëmijët e diasporës, kudo që ata jetojnë. Të gjithë mësuesit e diasporës janë tashmë gati për të mësuar fëmijët tanë. E kemi quajtur vitin e gjuhës shqipe. Kemi qenë të gjithë të angazhuar që të ecim sa më shpejt me çfarë nevojitet përsa i përket kompletimit me tekste të niveleve të ndryshme në gjuhën shqipe, ku Ministria e Arsimit dhe Sportit menaxhon të gjitha aspektet, deri në dërgimin e teksteve shqip. Kemi vendosur lidhje me shoqata dhe me programe që po zhvillojmë siç është programi “Mësues për Shqipërinë”.

Edi Rama: Mbi 14 mijë libra “Gjuha shqipe dhe Kultura shqiptare” do të jenë në duart e fëmijëve të diasporës në vitin e ri shkollor✏️

Librat e Nivelit I dhe II, të financuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, po dërgohen nga Qendra e Botimeve për Diasporën pranë selive tona diplomatike, për nxënësit dhe mësuesit e diasporës, që me shumë dashuri dhe përkushtim mësojnë me këto tekste gjuhën e bukur shqipe dhe njihen me traditat dhe kulturën shqiptare