Dashi (21 Mars – 19 Prill) – Kulla
Viti 2026 sjell ndryshime të papritura që mund t’ju trondisin. Kulla simbolizon çlirimin nga strukturat dhe zakonet e vjetra. Ky është viti kur do të detyroheni të hiqni dorë nga gjithçka që ju pengon, megjithëse procesi do të jetë i trazuar. Përfundimisht, një forcë e re do të dalë nga rrënojat. Jini të hapur ndaj mundësive të reja dhe mos kini frikë të merrni rreziqe.
Demi (20 Prill – 20 Maj) – Perandor
Viti që vjen premton stabilitet dhe siguri materiale. Perandori ju kujton se nëpërmjet disiplinës, durimit dhe vendimeve të mençura, mund të arrini rezultate të shkëlqyera. Përqendrohuni te financat dhe karriera, por mos harroni të ushqeni edhe marrëdhëniet emocionale, ato do të jenë mbështetja juaj.
Binjakët (21 maj – 20 qershor) – Të dashuruar
Viti 2026 do të jetë një vit vendimesh të rëndësishme. Të dashuruarit tregojnë harmoni dhe dilema në marrëdhënie. Do të ketë raste kur do t’ju duhet të zgjidhni midis zemrës dhe logjikës suaj. Jini të ndershëm me veten dhe të tjerët, sepse vetëm atëherë mund të krijoni marrëdhënie të qëndrueshme dhe kënaqësi personale.
Gaforrja (21 qershor – 22 korrik) – Cikli hënor
Grafiku i Hënës sjell një vit introspektiv dhe emocional. Intuita do të jetë udhërrëfyesi juaj më i madh. Do të lindin situata që do të testojnë qëndrueshmërinë tuaj emocionale. Ndiqni zërin tuaj të brendshëm dhe mos u nxitoni në vendime, qartësia vjen kur mendimi është i qetë.
Luani (23 korrik – 22 gusht) – Dielli
Në vitin 2026, Luanët do të rrezatojnë forcë dhe optimizëm. Dielli sjell sukses, kreativitet dhe njohje. Ky është viti kur energjia juaj do të reflektohet në të gjitha sferat e jetës – punë, dashuri dhe zhvillim personal. Jini të guximshëm, sepse bota do ta vërejë punën dhe talentin tuaj.
Virgjëresha (23.08–22.09) – Eremit
Eremiti ju mëson durimin dhe paqen e brendshme. Viti 2026 mund të jetë i qetë nga jashtë, por kërkues nga brenda. Përkushtohuni ndaj vetëzhvillimit dhe planifikimit për të ardhmen. Tërheqja dhe puna introspektive tani sjellin përfitime afatgjata.
Peshorja (23.09–22.10) – Drejtësi
Drejtësia simbolizon ekuilibrin dhe vendimet e sakta. Viti 2026 do të jetë viti i përballjes me pasojat e vendimeve të së kaluarës. Tregoni ndershmëri në të gjitha sferat dhe punoni për harmoninë në marrëdhënie. Ekuilibri që arrini tani do të formësojë të ardhmen tuaj.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor) – Vdekja
Mos kini frikë nga ndryshimi – Vdekja simbolizon fundin e një cikli dhe fillimin e një të riu. Viti 2026 do të kërkojë çlirim nga e kaluara. Lënia pas dore e modeleve të vjetra sjell transformim dhe forcë të brendshme. Jini të hapur ndaj një rrjedhe të re jetësore.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor) – Forcë
Forca sjell energji, guxim dhe kontroll mbi fatin e dikujt. Viti 2026 është viti kur do të jeni në gjendje të kapërceni pengesat duke përdorur mençuri dhe vendosmëri. Përqendrohuni te vetëbesimi dhe disiplina e brendshme, aftësitë tuaja do të njihen.
Bricjapi (22.12–19.01) – Bota
Bota sjell përfundimin e një cikli dhe një ndjenjë arritjeje. Viti 2026 është viti kur do të korrni frytet e punës dhe punës suaj të palodhur. Objektivat e biznesit dhe ato personale mund të arrihen, dhe paqja e brendshme më në fund mund të arrihet. Qëndroni me këmbë në tokë, por festoni sukseset tuaja.
Ujori (20.01–18.02) – Yll
Ylli simbolizon shpresën, frymëzimin dhe ëndrrat. Viti 2026 sjell mundësi për shprehje krijuese dhe fillime të reja. Jini të hapur ndaj inovacionit dhe ndiqni intuitën. Vizioni juaj tani mund të bëhet realitet, por duhet besim tek vetja.
Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars) – Rruga e Qumështit / Hëna
Peshqit hyjnë në një vit me thellësi introspektive. Hëna ju udhëheq përmes sfidave dhe iluzioneve emocionale. Kini kujdes në marrëdhënie dhe mos besoni gjithçka që shihni në sipërfaqe. Intuita dhe forca juaj shpirtërore do t’ju ndihmojnë të dalloni të vërtetën dhe të merrni vendime të mençura.
