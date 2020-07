Mbretëria e Bashkuar do të jetojë me koronavirus për shumë vite që vijnë dhe madje një vaksinë nuk ka gjasa ta eliminojë atë.

Ky është parashikimi i zymtë i eskpertëve në Angli, ku Drejtori i Mirëqenies së Mirëbesimit, Sir Jeremy Farrar, i tha Komitetit të Shëndetit të Dhomës së Komunave se asgjë nuk do të ndryshojë deri në fund të vitit.

Sipas BBC, eksperti është shprehur se njerëzimi do të jetonte me virusin për shumë vite me radhë. Kjo deklaratë vjen pasi deklaratës së Kryeministrit Boris Johnson, i cili javën e kaluar shpresonte për një rikthim në normalitet deri në Krishtlindje.

Boris Johnson bëri komentet ndërsa përcaktoi planet për të lehtësuar më tej kufizimet, duke përfshirë hapjen e qendrave të kohës së lirë dhe pishinat e shtëpive, më vonë këtë muaj dhe mundësinë e mbledhjeve masive të lejohen nga vjeshta.

Por ekspertët shprehen se ky infeksion nuk po ikën dhe tani ka është përhapur shumë, duke rrezikuar që të dalë jashtë kontrollit në shumë vende. “Në të vërtetë, nëse kemi një vaksinë ose trajtime shumë të mira, njerëzimi do të jetojë ende me këtë virus për shumë, shumë vite…. dekada të ardhshme“, shtojnë ekspertët.

g.kosovari