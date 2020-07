Ne kushtet kur shifrat e te prekurve me koronavirus po shtohen eprdite e bashke me to edhe jetet e humbura nga virusi, mjeku infeksionit Tritan Kalo e ka nisur diten me nje apel per gjithe qytetaret.

Me nje shenim ne faqen e tij ne Facebook, ai thekson se koronavirusi është një sëmundje që merr jetë dhe virusi gjallon ende mes mesh.

“Virusi Sars-Covid2 sëmundje-shkaktues dhe jetë-marrës, ende gjallon vrullshëm mes nesh. Përkujdesi ndaj vetes mbetet domosdoshmëri”, shkruan Kalo.

g.kosovari