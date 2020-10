Një ndër virologët më të mirë të Italisë, Andrea Crisanti, hedh hipotezën e frikshme të një mbylljeje të re të popullsisë në fund të vitit.

“Unë mendoj se një mbyllje e re në Krishtlindje është një gjë që shkon me logjikën e asaj që po jetojmë: mund të rivendosim sistemin anticovid në gjendje normale, të ulim transmetimin e virusit tek popullata dhe të rrisim gjurmimin e kontakteve. Kështu siç jemi, sistemi është i rrëzuar dhe jofunksional”, shpjegon virologu i Universitetit të Padovës, duke përmendur shembullin e Britanisë së Madhe e cila vendosi të bllokohet gjatë pushimeve të shkollës.

“Ndikimi që do të kenë masat e miratuara nga Qeveria italiane do të dihet brenda dy javësh. Ato janë masa të arsyeshme që kanë ndikim në cilësinë e jetës, mendoj se duhet të përqendrohemi në aftësinë që kemi për të bllokuar transmetimin e virusit në territor”. Pastaj jep një shembull: “Në Veneto kemi pasur 366 raste dhe 360 ​​izolime, secili rast gjeneron të paktën 10-15 infektime të reja, kështu që do të kishim të paktën 5 mijë njerëz në izolim”.

Sipas profesorit “sistemi është shembur, ndërsa rastet janë rritur, aftësia për të kontaktuar gjurmimin zvogëlohet dhe ne hyjmë në një rreth vicioz që rrit transmetimin e virusit “. Crisanti paralajmëron për rreziqet e fundit të fundit të epidemisë. “Më shumë sesa masa mbi sjelljen, është e nevojshme të ndalet virusi: në 15 ditët e ardhshme nuk do të doja ta gjeja veten duke diskutuar për 10-12 mijë raste në ditë “, thotë ai.