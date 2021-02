Virologu i njohur italian Roberto Burioni ka hedhur benzinë në zjarr me nje mesazh te fundit në Twitter: “… ata do të kuptojnë se budallenjtë vdesin të intubuar …” Ky është mesazhi i fundit e Burionit: “Tani për tani nuk duhet të luftohet kundër atyre që shajnë vaksinat. Me mungesën e vaksinave, ata do t’ua lënë dozat njerëzve më të zgjuar se ata dhe kjo është diçka e mire. Kur ta kuptojnë më vonë se budallenjtë po vdesin të intubuar, pesimistët e vaksinave do të konvertohen në përkrahës të tyre. Menjëherë “.

Imunologu është shumë aktiv në rrjetet sociale dhe është shumë i njohur sidomos në Twitter. Ky mesazh i tij po bën xhiron e rrjetit