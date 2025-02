Në ditën kur nisi betejën e tij ligjore për liri duke kundërshtuar në Apelin e Posaçëm vendimin gjyqësor të caktimit të masës së sigurisë “arrest në burg”, kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka reaguar sërish nga qelia, duke kritikuar prokurorin Ols Dado sa i përket çështjes së pronësisë së vilës në Qerret.

Duke postuar disa foto që tregojnë se babai i Ajolës, Arben Xoxa, ka qenë në vilën në fjalë, Veliaj shprehet se kjo ka ndodhur sepse vjehrri i tij i ndjerë ishte pronari i vërtetë i saj.

Sipas Veliajt këto imazhe të realizuar jo më larg se viti 2018 rrëzojnë pretendimet e organit të akuzës se Arben Xoxa nuk ka shkuar kurrë në vilën e ndodhur në bregdetin e Qerretit.

“Fotoja, si minimum, është bërë kur njerëzit ishin gjallë? Pra, të paktën 6 vite më parë, zoti sigurims? Gjatë dimrit, i zoti i shtëpisë zuri spitalin e ndërroi jetë në Shkurt 2019. Po si, atëherë, pretendon që s’ka qenë kurrë?”, ngre pyetjen kryebashkiaku nën arrest.

Teksa e cilëson sërish pervers prokurorin e SPAK, e njeherësh edhe “hasanin e grave të botës”, Veliaj nuk lë pa atakuar edhe gjyqtarin që e ka lënë pas hekurave, Erjon Bani.

POSTIMI I ERION VELIAJT:

Të dashur miq e dashamirës,

Këtë muaj mbushen 6 vjet nga vdekja e Arben Xoxës, qytetar model, një njeri i letrave trashëguar prej Jakovit, profesor, drejtues i RTSH-së, botues i Botimeve Enciklopedike dhe sipërmarrës i suksesshëm pas viteve ’90. Këtë muaj do duhej ta përkujtonim me respekt, por me vendim të ndërtuesit noter Olsi Dado, po persekutohet edhe në atë botë!

Ndërtuesi prokuror, pretendon se shtëpia e Arben Xoxës në Qerret – të cilën e ka pasur që përpara se të isha unë në politikë, madje apartamentin fillestar, përpara se të martohesha me Ajolën – nuk është në fakt e tija, por e imja.

Po me cilat prova? Ols ndërtuesi thotë se shoferi i 4 muajve të fundit të jetës së Arbenit nuk e ka çuar në plazh. Më fal, por nëse 4 muajt e fundit të jetës ishte pacient me tumor në kokë, nën regjimin spitalor të doktor Petrelës, pse do shkonte në plazh? Dhe i pasëmurë, pse do vente robi në plazh në dimër, Nëntor, Dhjetor, Janar, Shkurt?

Madje, Ols violina, insiston se Arben Xoxa s’ka qenë kurrë në shtëpinë e tij! Po mirë, po ky në foto kush është? Ndjesë pastë, aty është edhe Ganimet Vendresha, gjyshja e ndjerë, ish primabalerina e parë në TOB te shfaqja ‘Halili & Hajria’. Bashkë me ta, sopranoja e pianistja e njohur, duke drekuar!

Që Ols dështaku në violinë, as në ëndërr s’do ulej dot me kaq artistë, kjo s’do mend! Por, fotoja, si minimum, është bërë kur njerëzit ishin gjallë – apo jo Sherlock? Pra, të paktën 6 vite më parë, zoti sigurims? Pra, si minimum, verën e 2018-ës, se janë me veshje me mëngë të shkurtra, e gjatë dimrit, i zoti i shtëpisë zuri spitalin e ndërroi jetë në Shkurt 2019. Po si, atëherë, pretendon që s’ka qenë kurrë?

Po unë pse s’do e deklaroja po ta kisha? Po tani ç’të bëj? Djali të mos vejë te gjyshja me lodra, se i veshin pronën? Pra, po kjo gjykatë, që i thotë Saliut vila në Lalëz është e vajzës, ndaj mund të shkosh, i thotë nipit të Arben Xoxës, ti nuk mund të vesh te gjyshja? Dhe këtë e bekon adashi kasap, gjykatësi i thertores Erjon Bani: Të gjithë të barabartë para ligjit, por disa – si Sali kërma – më të barabartë se të tjerët!

Në fund, ky prokuror pervers, që sillet si hasani i grave të botës, ka fuqinë të ta fyejë inteligjencën në mënyrën më mbresëlënëse! Beni vërtet s’jeton më, por të paktën ju kursyen ditët kur drejtësia ka përfunduar në logjikën njëqelizore të një parameci funksional!

Një të dielë plot diell e dashuri për të gjithë!