Viktor Orbán ka pranuar humbjen në një fjalim para mbështetësve, duke u thënë atyre: “Rezultati i zgjedhjeve është i qartë dhe i dhimbshëm”.
Lideri i opozitës, Péter Magyar, thotë se ka pasur një telefonatë nga kryeministri Viktor Orbán, në të cilën ai e pranoi humbjen
Rivali i tij Péter Magyar, shkroi në Facebook: “Viktor Orbán sapo më telefonoi dhe na uroi për fitoren tonë.”
Kjo do të thoshte fundi i 16 viteve të sundimit të Orbanit është i qartë dhe i dhimbshëm.
Në një fjalim para mbështetësve të tij, kryeministri Viktor Orbán pranoi se “rezultati i zgjedhjeve është i qartë dhe i dhimbshëm”, duke sinjalizuar një pranim të mundshëm të humbjes.
Ai falënderoi rreth 2.5 milionë votuesit e partisë së tij Fidesz dhe theksoi se mbështetësit duhet të përqendrohen në rindërtimin e komuniteteve të tyre.
“Ne kurrë nuk dorëzohemi,” u shpreh Orbán. “Ditët që na presin janë për të shëruar plagët tona.”
Nëse rezultati konfirmohet, kjo do të shënonte fundin e një periudhe të gjatë dominimi nga Orbán dhe një kthesë të fortë politike për Hungarinë, me pasoja të mundshme edhe në raportet e vendit me Bashkimin Evropian.
Lideri i opozitës, Péter Magyar, ka konfirmuar se ka pasur një telefonatë nga kryeministri Viktor Orbán, në të cilën ai e pranoi humbjen.
Péter Magyar, shkroi në facebook se “Viktor Orbán sapo më telefonoi dhe na uroi për fitoren tonë.”
Leave a Reply