Hungaria zhvillon zgjedhjet parlamentare, të cilat po konsiderohen si ndër më të rëndësishmet në dekada. Kryeministri veteran Viktor Orbán përballet me një sfidë serioze me liderin e opozitës Péter Magyar, në një garë që shihet vendimtare për të ardhmen politike të vendit.
Pas një fushate të shënuar nga sulme personale, ngacmime dhe incidente të izoluara dhune, shumë analistë i përshkruajnë zgjedhjet e sotme si një referendum mbi 16 vitet e sundimit të pandërprerë të kryeministrit Viktor Orbán.
Opozita e bashkuar, e udhëhequr nga Magyar, raportohet se ka rritur ndjeshëm mbështetjen, duke e bërë rezultatin më të pasigurt se në zgjedhjet e mëparshme.
Qendrat e votimit u hapën në orën 6 të mëngjesit dhe pjesëmarrja që në orët e para ka qenë rekord. 16.89% e votuesve kishin hedhur votat e tyre deri në orën 9 të mëngjesit, duke tejkaluar shifrat e zgjedhjeve të kaluara.
Zgjedhjet po ndiqen nga afër edhe në nivel ndërkombëtar, për shkak të ndikimit që Hungaria ka në Bashkimin Evropian dhe raportet e saj me Rusinë.
