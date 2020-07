Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim, e pranishme në ceremoninë e përurimit të Memorialit të Holokaustit, tha se historia e mbrojtjes dhe shpëtimit të hebrenjve në Shqipëri, është një histori frymëzuese.

Në fjalën e saj, Kim u shpreh se një komb i tërë punuan për të shpëtuar hebrenjtë, duke e konsideruar “histori të besës shqiptare”, ndërsa shtoi se SHBA e ka vlerësuar këtë guxim të popullit shqiptarë.

“Pas ngritjes në pushtet të fuqisë së Hitlerit, shqiptarët strehuan me qindra hebrenj nga e gjithë Europa, duke i shpëtuar ata nga vdekja e sigurt. Kur pushtuesit kërkuan një listë të qytetarëve hebrenj nga qeveria shqiptare, ata refuzuan. Shqiptarët nga të gjithë sferat e jetës, u bënë të gjithë bashkë, një komb i tërë, punuan për të shpëtuar hebrenjtë, për të shpëtuar miqtë e tyre.

Është me të vërtetë një histori frymëzuese e kurajës e ndjerit, e besës shqiptare. Jam shumë krenare që qeveria e SHBA, ka mundësi të vlerësojë guximin e popullit shqiptarë përmes këtij memoriali. Do të doja të falënderoja popullin shqiptar, që na dha një shembull të ndritshëm. Le ta bekojmë të gjithë kujtimin e popullit të Shqipërisë që veproi me vetëmohim për mbrojtjen e miqve të tyre hebrenj. Ky memorial na kujtoftë gjithmonë vlerën e veprimeve të tilla. U frymëzofshim nga kuptimi i miqve tanë shqiptarë e hebrenj për humanizmin”, tha Yuri Kim.

g.kosovari