Izraeli kreu një seri sulmesh në të gjithë Libanin të dielën e Pashkëve, 5 prill, duke goditur lagjen Jnah, Ain Saade si dhe disa zona të tjera në jug dhe në Luginën e Bekës. Sulmet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se 39 personave, përfshirë një zyrtar të Forcave Libaneze dhe bashkëshorten e tij, si dhe një ushtar libanez jashtë shërbimit dhe familjen e tij të zhvendosur, sipas të dhënave paraprake të Ministrisë së Shëndetësisë.
Një sulm i paprecedent në Ain Saade (Metn) vrau kreun e zyrës së Forcave Libaneze në Yahshoush, Kesrouan, Pierre Moawad, konfirmoi deputeti i LF, Razi al-Hajj për L’Orient Today. Bashkëshortja e Moawad u vra gjithashtu, së bashku me një tjetër grua, ndërsa u plagosën tre gra. Moawad jetonte në katin e dytë të ndërtesës së sulmuar, ndërsa sulmi kishte si objektiv një banor në katin e tretë, identiteti i të cilit mbetet i panjohur. Ushtria izraelite nuk ka komentuar për sulmin…
Zyrtar i Hezbollahut i vrarë në Jnah
Pak pas mesditës të së dielës, Izraeli sulmoi periferitë jugore të Bejrutit me një valë tjetër sulmesh. Sulmi më i fuqishëm goditi një ndërtesë banimi në Jnah, ku humbën jetën pesë persona, përfshirë një fëmijë, dhe u plagosën 52 të tjerë. U vra edhe një zyrtar ushtarak i Hezbollahut në këtë ndërtesë.
Shtatë sulme të tjera goditën lagje të tjera në periferitë jugore, duke përfshirë një stacion karburanti Amana dhe kompleksin Sayyid al-Shouhada, i cili përdoret shpesh nga Hezbollah për ceremoni, përkujtimore dhe funeralë.
U vranë 6 anëtarë të një familjeje
Në jug të Libanit, sulmet izraelite pas orës 2 të mëngjesit në fshatin Kfar Hata vranë të paktën gjashtë anëtarë të së njëjtës familje. Midis viktimave ishte një ushtar 29-vjeçar libanez nga Saida, i cili u vra së bashku me pesë të afërm të tij, pasi kishin ikur nga shtëpia e tyre në Kfar Tibnit.
Një raport zyrtar i Ministrisë së Shëndetësisë njoftoi se mes viktimave ishte edhe një vajzë 4-vjeçare. Sulmet shkaktuan një valë të re zhvendosjesh, me rreth 3 mijë banorë që u larguan nga Kfar Hatta drejt Saidës, ku u strehuan në qendra për të zhvendosurit.
Sulme të tjera në jug të Libanit
Sulme të tjera izraelite shkaktuan viktima në fshatin Siddiqine (Sour), ku u vranë të paktën tre persona dhe u plagosën të tjerë. Ali Hassan Awada, anëtar i Lëvizjes Amal, u vra në fshatin Shaqra (Bint Jbeil) dhe pesë të tjerë u plagosën. Një sulm tjetër në Batoulieh vrau një person, ndërsa sulmi në Ain Baal plagosi disa të tjerë.
Sulme goditën rrugën kryesore në Beit Yahoun (Bint Jbeil), si dhe qytetet Zrarieh (Saida), Adsheet (Marjayoun) dhe lagjen al-Jallahiyeh në Khiam (Marjayoun). Dy sulme goditën afër urës Qasmieh-Burj Rahal.
Raportohet po ashtu se Izraeli po shkatërron shtëpi civile në fshatin Taybeh në jug të Libani, një fshat që ka ekzistuar prej më shumë se 7 mijë vitesh.
Qarkullojnë video edhe të shpërthimeve të fuqishme të shtëpive civile në Naqoura(jug i Libanit).
Bilanci total
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar të paktën 1 461 viktima dhe 4 430 të plagosur, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Hezbollah ka raportuar të paktën 26 sulme kundër Izraelit dhe forcave të tij, përfshirë një sulm ndaj një anije lufte izraelite, i pari që nga fillimi i luftës.
