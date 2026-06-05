Vijojnë diskutimet për reformën territoriale edhe gjatë ditës së sotme në 5 qershor në Berat.
I pari mori fjalën bashkëkryetari i Reformës Territoriale nga PS, Arbjan Mazniku.
Më pas, mori fjalën bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale nga PD, Luçiano Boçi.
“Europa nuk kërkon vetëm që të ketë më pak bashki. Franca prsh ka shumë bashki, edhe Kroacia ka 556 njësi vendore që marrin miliarda, Polonia ka të tilla, Sllovenia ka shumë bashki në raport me popullsinë. Nuk të thotë Europa, që nëse je bashki e madhe, e fiton një projekt X.
Bashkive duhet t’iu japim financa. Unë flas me dëshirën e mirë, që të marrim ato shqetësime, që na shërbejnë, që të kemi vendimmarrje konsensuale. Do jetë një produkt dhe që kjo reformë të jetë e qëndrueshme”, tha Boçi.
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