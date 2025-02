Jehona e deklaratave të të dërguarit amerikan për misione të veçanta, Richard Grenell ndaj kryeministrit Albin Kurti, vazhdon të ndihet në Kosovë.

Analistët i shohin ato si jo të shëndetshme për raportet mes SHBA dhe Kosovës. Profesori universitar, Rrahman Paçarizi, thotë për Kosova Press se Grenell reagoi ndaj Kurtit, pasi ky i fundit i dha të drejtën vetës t’i përdorë raportet me ShBA-në për të fituar votat e qytetarëve në zgjedhjet e 9 shkurtit.

Sipas tij, nuk është shumë e zakonshme nga zyrtarët amerikanë që të reagojnë në kohë fushate, por është dëshmuar se zyrtarë nga administrata Trump janë mjaft aktivë dhe energjikë.

“Nuk është ndërhyrje në procesin zgjedhor, pasi deklarata e shefit të misioneve të veçanta në ShBA, zotëri Richard Grenell ka qenë reagim ndaj një deklarate të Kurtit në fushatën zgjedhore. Nëse dikush në Kosovë ia jep vetës të drejtën që t’i përdorë raportet me ShBA-në, cilado qoftë ajo forcë politike për të fituar votat e njerëzve, atëherë është i ligjshëm edhe reagimi nga ana tjetër. Nëse Kurti thotë se ne i kemi raportet më së miri me Amerikën se cilado qeveri e deri tanishme atëherë pala amerikane do të reagojë. Nuk është krejt e zakonshme të reagohet në kohë fushatash, por zotëri Grenell e ka dëshmuar disa herë se është person mjaft energjik dhe aktiv. S’ka vend për hatërmbetje. A mendoj unë se janë të shëndetshme këto lojëra të ping-pongut? Nuk janë të shëndetshme, pasi qytetarët e Kosovës duhet të votojnë dhe besojnë se qytetarët votojnë për programe dhe nuk ndikohen qoftë nga deklaratat e Kurtit apo dikujt tjetër. Por, fatkeqësisht këto mund të krijojnë një konfuzion”, tha Paçarizi, përcjell A2.

Në anën tjetër, politologu Melazim Koci, thotë për Kosova Press se pavarësisht ashpërsisë së deklaratave të Grenell ndaj Kurtit nuk beson se do të ketë ndonjë dridhje të madhe të raporteve mes Kosovës dhe ShBA-së.

Për një gjë të tillë ai thotë se duhet pritur rezultatet e zgjedhjeve të 9 shkurtit, mirëpo, sipas tij, politika amerikane nuk bëhet në baza personale dhe në logjikën e hakmarrjes: “Nuk besoj në pohimet apo tezat se politika amerikane bëhet në baza personale. Politika amerikane madje nuk mbështetet as në personalitetit e Trumpit… Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një Kushtetutë dhe ka një i ashtuquajtur ‘DeepState’ jo si konspiracion, por si kombinim i agjencive që hartojnë politika të larta ndërkombëtare dhe të cilat në radhë të parë kanë interesin vital nacional. Besoj se kontuiniteti i raporteve Kosovë-ShBA do të vazhdojë pasi mbështetet edhe në interesin e ShBA-së dhe gjithsesi të Kosovës. Nuk pres dridhje të madhe në kuptimin se tani do të kemi hakmarrje të dikujt ndaj dikujt. Nuk e besoj një logjikë të tillë në politikën e jashtme të ShBA-së”.

Grenell ditë më parë tha se Shteteve të Bashkuara u duhen partnerë të besueshëm në Ballkan, ndërsa Qeveria e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, sipas tij, nuk është e tillë.