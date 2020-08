Situata në pikën kufitare të Kapshticës vijon të jetë e njëjtë edhe në orët e pasdites së kësaj të premte.

Rreth 100 qytetarë, që kanë ardhur me autobus, si edhe me makinat e tyre private, janë pritje për të kaluar kufirin, edhe pse kuota ditore prej 300 qytetarë që lejohej të kalonin u plotësua që në mëngjes.

Disa që janë në gjendje më të mirë ekonomike janë akomoduar në hotelet aty pranë pikës kufitare, të tjerë do të qëndrojnë në makinat e tyre.

Ata shprehen se problemi i tyre kryesor është tamponi, i cili skandon gjatë mbrëmjes së sotme, që do të thotë se kanë shpenzuar kot duke bërë testin, pasi duhet ta përsërisin.

“Kemi rreth 2 orë, jemi sfilitur, s’kemi takat as të flasim. Presim, si do vetjë nata, më skadon tamponi në orën 11 të natës. Do rri në autobus, ku të shkoj është shumë e vështirë, mos e pyet”, thotë një qytetarë.

