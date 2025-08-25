Monday, August 25, 2025
Vijon puna për rrugën Shirokë-Zogaj, Rama: Do e pozicionojë Shkodrën kryeqendër të rajonit

by B K
25/08/2025 11:14
Vijon puna në kantierin e rrugës Shirokë-Zogaj. Lajmin e ka shpërndarë kryeministri Edi Rama.

Ai thotë se ky investim është i rëndësishëm dhe do shërbejë jo vetëm për lehtësimin e qarkullimit.

Rama thekson se rruga do të shërbejë si një kthesë e re edhe për turizmin duke pozicionuar Shkodrën në kryeqendër të rajonit.

“Vijon me ritme të mira puna në kantierin e rrugës Shirokë – Zogaj, një investim i rëndësishëm që jo vetëm do të lehtësojë qarkullimin, por do të shërbejë si një kthesë e re për turizmin, me lidhjen që do të krijojë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, duke e pozicionuar Shkodrën në kryeqendër të rajonit”, tha Rama./tvklan.al

