Shtetet e Bashkuara po dërgojnë aeroplanmbajtësen më të madhe në botë, USS Gerald R. Ford, në Lindjen e Mesme për t’u bashkuar me aeroplanmbajtësen tjetër tashmë të vendosur atje, USS Abraham Lincoln, sipas një burimi të Associated Press. Ky veprim vjen ndërsa administrata e presidentit Donald Trump përpiqet të ushtrojë presion mbi Iranin për të arritur një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor.
Dërgimi i USS Ford vjen pas një periudhe ku Trump ka sugjeruar se një raund i ri bisedimesh me Teheranin mund të jetë i mundur, por negociatat nuk kanë ndodhur. Një zyrtar i lartë iranian i sigurisë ka vizituar Omanin dhe Katarin gjatë javës, duke shkëmbyer mesazhe me ndërmjetës të SHBA-ve.
Shumë vende arabe në Gjirin Persik kanë paralajmëruar se çdo sulm mund të shkaktojë një konflikt më të gjerë rajonal, veçanërisht ndërsa Lindja e Mesme ende po përballet me pasojat e luftës Izrael-Hamas në Rripin e Gazës.
Aktualisht, në Iran po mbahen ceremoni 40-ditore për mijëra të vrarët gjatë shtypjes brutale të protestave të fundit, gjë që shton presionin e brendshëm ndaj regjimit. Video në rrjetet sociale tregojnë njerëz që mblidhen në varreza dhe mbajnë portrete të të vrarëve, duke kënduar këngën patriotike “Ey Iran”, që daton nga vitet 1940.
Presidenti Trump paralajmëroi Iranin se mosarritja e një marrëveshjeje do të ishte shumë traumatike dhe konfirmoi se administrata po konsideron dërgimin e një grupi të dytë aeroplanmbajtësesh në Lindjen e Mesme. Ai ka zhvilluar bisedime edhe me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili kërkon që Irani të reduktojë programin e raketave balistike dhe të ndalojë mbështetjen për grupe si Hamas dhe Hezbollah.
Në Iran, zemërimi i brendshëm vazhdon të “gëlojë” vendin. Burime nga Associated Press theksojnë se lëvizja e USS Ford tregon një përqendrim të ri të fuqisë ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, ndërsa tensionet me Iranin mbeten të larta dhe situata politike brenda vendit është e ndërlikuar.
